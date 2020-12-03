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SİHA'larla Türkler gibi vurun! Ruslara karşı ilk kez...
Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde elde ettiği tarihi zaferde uyguladığı strateji, Ukrayna ordusunun yürüttüğü büyük çaplı askeri tatbikatta deneniyor. Bayraktar TB2’lerin de kullanıldığı tatbikatta, İHA/SİHA’larla tank, piyade ve topçu gibi geleneksel birliklerin etkileşim halinde olduğu savaş stratejisi, belirlenen senaryolarda uygulanıyor.