SİHA'larda testler başarıyla tamamlandı! Seri üretime geçiyor

Türkiye, savunma sanayinde yerli ve milli hamlelerinin meyvesini almaya devam ediyor. TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür SİHA Mühimmatı, atışlı test faaliyetlerini başarıyla tamamlayarak seri üretim aşamasına geçti.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Mühimmatı, atışlı testlerini başarıyla tamamlayarak seri üretim aşamasına geçti.

Bayraktar TB2 SİHA üzerinde bir dizi atış testi icra eden BOZOK’un, yakında gelecekte envantere alınması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre; fazlar içerisinde ilerlenecek olan BOZOK projesinin ilk ürünü olan BOZOK Faz-I Mühimmatı; 16 kilogram ağırlığa, 800 milimetre boya, 10 kilometre menzile ve taktik ataletsel güdüm ile yarı aktif lazer güdüme sahip.

Tungsten çoklu parçacıklı harp başlığına sahip BOZOK Mühimmatı, çoklu atış kabiliyetine de sahip olacak. BOZUK’un daha çok Anti-Personel amaçlı kullanılacağı tahmin edilmekte.

HAREKAT YETENEKLERİ

İnsansız Hava Araçlarından Yere

Planlı Hedeflere ve Fırsat Hedeflerine Personel Etkili

Platform Çevresel Koşullarına Uyumlu

Yüksek Kararlılık ve Uzun Menzil

Çoklu Taşıma ve Çoklu Atış

Standart ve Yalın Arayüz

Yüksek Başarımlı Hedef Etkinliği

GÜDÜM

Orta Safha: Taktik Ataletsel Güdüm

Son Safha: Lazer Güdüm

PLANLANAN GELİŞMELER

Düşük Ölçekli İlk Üretim

Görev Planlama ve Kuvvetlere Ait Mevcut Sistemlere Entegrasyon

Hem Fırsat Hedeflerine, Hem Planlı Görev Noktalarına Çoklu Angajman Yeteneği

Farklı İHA Silah Sistemleri Varyantları

Farklı Alt Sistem Geliştirme ve Entegrasyon Çalışmaları

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST