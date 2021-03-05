SİHA'larda testler başarıyla tamamlandı! Seri üretime geçiyor

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Mühimmatı, atışlı testlerini başarıyla tamamlayarak seri üretim aşamasına geçti.
Bayraktar TB2 SİHA üzerinde bir dizi atış testi icra eden BOZOK’un, yakında gelecekte envantere alınması bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre; fazlar içerisinde ilerlenecek olan BOZOK projesinin ilk ürünü olan BOZOK Faz-I Mühimmatı; 16 kilogram ağırlığa, 800 milimetre boya, 10 kilometre menzile ve taktik ataletsel güdüm ile yarı aktif lazer güdüme sahip.
Tungsten çoklu parçacıklı harp başlığına sahip BOZOK Mühimmatı, çoklu atış kabiliyetine de sahip olacak. BOZUK’un daha çok Anti-Personel amaçlı kullanılacağı tahmin edilmekte.
HAREKAT YETENEKLERİ
İnsansız Hava Araçlarından Yere
Planlı Hedeflere ve Fırsat Hedeflerine Personel Etkili
Platform Çevresel Koşullarına Uyumlu
Yüksek Kararlılık ve Uzun Menzil
Çoklu Taşıma ve Çoklu Atış
Standart ve Yalın Arayüz
Yüksek Başarımlı Hedef Etkinliği
GÜDÜM
Orta Safha: Taktik Ataletsel Güdüm
Son Safha: Lazer Güdüm
PLANLANAN GELİŞMELER
Düşük Ölçekli İlk Üretim
Görev Planlama ve Kuvvetlere Ait Mevcut Sistemlere Entegrasyon
Hem Fırsat Hedeflerine, Hem Planlı Görev Noktalarına Çoklu Angajman Yeteneği
Farklı İHA Silah Sistemleri Varyantları
Farklı Alt Sistem Geliştirme ve Entegrasyon Çalışmaları
KAYNAK: SAVUNMASANAYİST