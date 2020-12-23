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SİHA'lar Türkiye'nin gücünün ve bağımsızlığın sembolü haline geldi

AA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 9:39 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 9:39

Fransız Liberation gazetesi, SİHA'ların, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı.


Gazetenin haberinde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve  deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi.
 
SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen  haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.
 
Haberde, SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol  oynadığının altı çizildi.
 
Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin  SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör  örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
 
Haberde, SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi  yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü  haline geldiği vurgulandı.
 

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SİHA Türkiye Liberation gazetesi
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