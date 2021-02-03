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SİHA'lar için harekete geçildi! Yeni sistem, kimse kaçamayacak menzili...
Savunma sanayiinden bir güzel haber daha geldi. Türk SİHA'ları için yeni bir proje geliştirildi. Dünyanın savunma sanayii de başarılı, önemli ülkelerinden bile büyük övgüler alan TÜRK SİHA'ları geliştirilmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinin de yakın takibe aldığı Türk İHA'ları için yapılan MİLSAR sistemi 27 km'den büyük bir görüş avantajı sağlayacak. İşte İHA, helikopter ve sabit kanat araçlarında rahatlıkla kullanılabilecek olan yeni sistemin özellikleri...
Türk İHA'ları dünya basını tarafından ilgiyle takip edilirken, geliştirme çalışmalarından yeni bir haber geldi. İstihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için geliştirilen yeni sistemin İHA'lar için uyumlu olduğu belirtildi. Türkiye savunma sanayisinde yerli ve milli çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.