Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin dünyada İHA (insansız hava aracı) ve SİHA üreten dördüncü gücü haline dönüştüreceğini belirtiyor. Polonya'nın Türkiye'den Bayraktar (TB2) tipi insansız hava aracı (SİHA) satış anlaşması pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, SİHA fiyatı ne kadar? Bayraktar tb2 SİHA fiyatı ne kadar? Türkiye Polonya'ya kaç SİHA satacak? Bayraktar tb2 satış fiyatı...
Polonya'nın Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi insansız hava aracı (SİHA) almak için anlaşma yaptı. Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullanmıştı. Baykar şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA'larını Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya'ya sattı.
SEKTÖRÜN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLARAK TANIMLANIYOR
Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti.
Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor.
Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor.
Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısından ise SİHA olarak kullanılabiliyor.
BAYRAKTAR TB2 FİYATI NE KADAR?
Norveç'in ekonomi gazetesi Dagens Næringsliv'de yayınlanan bir analizde ABD üretimi F-35'lerle yeni nesil SİHA'lar karşılaştırıldı ve beklendiği gibi Bayraktar TB2'ye övgüler sıralandı.
'Norveç'in kaç adet F-35'e ihtiyacı var' başlığıyla yayınlanan dış politika uzmanı Asle Toje imzalı analizde, ABD'nin gözde jetinin Washington'da bile bir güven krizi yaşadığı vurgulandı.
F-35 EN PAHALI PROJEYE DÖNÜŞTÜ
Hava kuvvetlerinde radikal bir değişikliğe giden ve artık SİHA'lara yatırım yapacağını ilan eden İngiltere'nin, 138 olan F-35 siparişini 48'e düşürdüğü de yine yazıda yer aldı.
Asle Toje, aynı gazetede yazan eski asker ve halihazırda profesör olan Dag Henriksen'in birkaç hafta önce kaleme aldığı bir makaleden alıntı yaptı. Henriksen, ortaya çıkan tabloda Norveç'in F-35 siparişlerini iptal edip muharebe SİHA'larına yatırım yapması gerektiğini vurguluyor.
Yeni nesil savaş uçağı F-35 projesinin oldukça yavaş ilerlediğini dile getiren Norveçli yazar, başlangıçta ucuz olacağı ilan edilen projenin günümüzde dünyanın en pahalı silah sistemine dönüştüğünü aktardı.
BİR F-35 FİYATINA 22 BAYRAKTAR TB2
İskandinav ülkesinin bir adet F-35 jeti satın almak yerine aynı paraya 22 adet Bayraktar TB2 alabileceğini beliten Toje, 5 milyon Norveç Kronu (5 milyon TL) fiyatı olan SİHA'ların Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusunu darmadağın ettiğini hatırlattı.