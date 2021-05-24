Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda SİHA satış anlaşması için bir araya geldi. Pek çok kişi Baykar savunma şirketinin ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA'ların fiyatlarını merak ediyor. Peki, SİHA fiyatı ne kadar? Bayraktar tb2 SİHA fiyatı ne kadar? Türkiye Polonya'ya kaç SİHA satacak? İşte detaylar...

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ 'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin dünyada İHA (insansız hava aracı) ve SİHA üreten dördüncü gücü haline dönüştüreceğini belirtiyor. Polonya 'nın Türkiye'den Bayraktar (TB2) tipi insansız hava aracı (SİHA) satış anlaşması pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, SİHA fiyatı ne kadar? Bayraktar tb2 SİHA fiyatı ne kadar? Türkiye Polonya'ya kaç SİHA satacak? Bayraktar tb2 satış fiyatı...

Ukrayna, Polonya'nın Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi insansız hava aracı (SİHA) almak için anlaşma yaptı. Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, "Bu, gerçek bir silah. Avrupa 'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullanmıştı. Baykar şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA'larını Azerbaycan Katar ve Libya 'ya sattı.

SEKTÖRÜN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLARAK TANIMLANIYOR

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ 'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor.

Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısından ise SİHA olarak kullanılabiliyor.

BAYRAKTAR TB2 FİYATI NE KADAR?