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SİHA DOĞAN tamamen yenilendi! Tehditlere uzaktan...

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 14:02 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 14:02

Türk savunma sanayii güçlü atılımlarını devam ettiriyor. DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen ve otomatik piyade tüfeği entegre edilen DOĞAN, tamamen yenilendi. Testler tamamlandı, kısa sürede envantere girmesi bekleniyor. Tehditlere personel yerine müdahale imkanı sağlayacak. 10 kilometrelik bir alanda görevini icra edip geri dönebiliyor.


ASELSAN ve ALTINAY iştiraki olarak çeşitli sınıflarda döner kanatlı  İHA'lar üreten DASAL Havacılık Teknolojileri, geliştirme çalışmalarında sona  gelinen DOĞAN'ı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021)  sergiledi. 
 
DOĞAN, rakiplerinden farklı olarak 2 eksen stabilize hareket  kabiliyetine sahip bir pedestal üzerine yerleştirilmiş, 5,56 milimetre otomatik  piyade tüfeği ile entegre savunma ve caydırma platformu olarak geliştirildi.
 
DASAL Havacılık Teknolojileri mühendislerinin yerli ve milli olarak,  yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak ürüne özel  geliştirdikleri sistemler sayesinde DOĞAN, üzerindeki kameradan alınan  görüntüleri işleyerek hedef tespit, tanımlama ve takip edilen hedefe odaklanma  yetenekleriyle görev yapabiliyor. DOĞAN, tercih ve ihtiyaca bağlı olarak 100 ile  200 arasında mermi mühimmat taşıyabiliyor. 
 
DOĞAN, tekli ya da seri atış modları ile görev senaryosuna uygun  olarak kullanıcının seçeneklerini artırmak ve yazılımları sayesinde hedefi yüksek  isabet oranıyla doğrudan vurmak veya baskı ateşi altına almak üzere tasarlandı.  DOĞAN'ın anti-jammer özelliği de etkisiz hale getirilmesini oldukça  zorlaştırıyor. 
 
 
YÜKSEK STABİLİZASYON NOKTA ATIŞI  
 
DASAL Havacılık Teknolojileri Proje Yöneticisi Caner Yüksel, AA  muhabirine, projenin geldiği aşamaya ilişkin bilgi verdi. 
 
DOĞAN'ı terör ve silahlı tehditlere karşı güvenlik güçlerinin  yaralanma ve can kayıplarını azaltmak amacıyla geliştirdiklerini belirten Yüksel,  "İhtiyaç makamlarıyla birlikte geliştirdiğimiz bir proje. Bir süredir test  uçuşları, atış testleri devam ediyor ve bu fuarla birlikte atış testlerini  tamamlayıp nihai ürün olarak lansmanını yapıyoruz." dedi. 
 
 DOĞAN'daki otomatik piyade tüfeğinin geri tepmesinin özel  geliştirilmiş sistemle sönümlendiğini anlatan Yüksel, bu sistemle elde edilen  yüksek stabilizasyon sayesinde de nokta atışı yapılabildiğini bildirdi. 
 
 
YETENEKLERİ ARTTI 
 
Tehditlere personel yerine yüksekten ve çok daha uzaktan müdahalenin  can kaybı ve yaralanmaların önüne geçeceğini vurgulayan Yüksel, şöyle konuştu:
 
"Üzerindeki termal kamera, gündüz kamerası gibi sistemlerle de aslında  insan gözünün algılayabileceğinin çok ötesinde tehdidi tespit etme, inceleme ve  betimleme yeteneği olduğu için DOĞAN'ın sahada etkin şekilde kullanılmasını planlıyoruz.
 
Bununla ilgili dünyada benzer çalışmalar var. Detay ve test  uçuşlarının bir süredir devam etmesinin sebebi, sahadaki ihtiyaçları tam olarak  anlama ve platformumuza aktarma çabamız. Bu çabalardan sonra bu sene itibarıyla  sistemimiz tamamen yenilendi, daha kuvvetli bir platformla donatıldı. Altındaki  faydalı yük yani silah taşıyan sistemi özellikle geliştirildi. Mermi taşıma  kapasitesi artırıldı ve 360 derece kendi etrafında dönebilen, her noktaya  isabetli atış yapabilen, kullanıcısına çok kolay kullanım kabiliyeti sunabilen  bir ürün çıkarılmış oldu." 
 
 
SON SINAV İÇİN HAZIR  
 
Caner Yüksel, DOĞAN'ın son haliyle bir gösterim uçuşu ve atış testi  yaparak ihtiyaç makamlarıyla paylaşılacağını, sonrasında da envantere girmesini  beklediklerini söyledi.  
 
Sistemin performans göstergelerine ilişkin de bilgi veren Yüksel,  Doğan'ın 10 kilometredeki bir hedefe gidip görevini icra edip geri dönebilir. 

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