Sigortasız işçi çalıştıran işverene teşvik! Sigortasız işçisini sigortalı yapana destek yolda!

Milyonlarca kişi sigortasız çalıştırılıyor. İşçinin birçok hakkı gasp ediliyor. Hükümet bu konuda harekete geçti. Kaçak işçilikle mücadelede yeni bir dönem başlattı. Artık istihdam paketinde, sigortasız işçi çalıştırmış veya çalıştıran işverene, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında önemli bir destek geliyor. Halen sigortasız çalıştırdığı veya 1 Ocak 2019 tarihinden sonra işten çıkardığı sigortasız işçisini işe alan işverene işçiyle barışma fırsatı verilecek. İşte, sigortasız ve işsiz kalan işçisini işe alan işverene verilecek destek ve şartları!

Türkiye'de 10 milyona yakın kayıt dışı istihdam bulunuyor. Toplam istihdam oranının yüzde 35'i kayıt dışı istihdamdan oluşuyor. Sigorta sız işçi çalıştırmak en önemli sorunlar arasında gösteriliyor. Kayıt dışı istihdam ile hem devlet büyük bir gelir kaybı yaşıyor hem de işçi hak kaybına uğruyor. Cezalar arttırıldı ancak işveren hala sigortasız işçi çalıştırmaya devam ediyor. Hükümet kayıt dışı ile mücadelede önemli bir adım attı. Yeni istihdam paketiyle sigortasız işçi çalıştıran işverene kayıt dışı ile mücadele kapsamında destek verecek. Yani, Halen sigortasız çalıştırdığı veya 1 Ocak 2019 tarihinden sonra işten çıkardığı sigortasız işçisini işe alan işverene işçiyle barışma fırsatı veriliyor. İşte işçi ile barışma kapsamında sigortasız ve işsiz kalan işçisini işe alan işverene verilecek destekler ve şartları!

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi'nde en çok karşılaşılan sorunların başında kayıt dışı istihdam geliyor. Kayıt dışı istihdam hem ekonomiye zarar veriyor hem de sigortasız işçilerin hak kaybına uğramasına neden oluyor. İşveren sigorta prim yükümlülüğünden kurtulmak için işçisini sigortasız çalıştırıyor. Uzun vadede emeklilik sürecini de etkileyen kayıt dışı istihdam pek çok açıdan hak kaybına da neden oluyor. Hükümet yeni istihdam paketi ile birlikte SGK prim borçlarını yapılandırmada kolaylık sağlıyor. Ayrıca, sigortasız işçisi ile barış kapsamında verilen destekle de kaçak işçi çalıştırmanın önüne geçilecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan istihdam paketinde önemli düzenlemeler yer alıyor. Teklifin bu hafta Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülüyor.

İŞSİZ KALANLARI İSTİHDAM EDEN İŞVERENE TEŞVİK YOLDA!

Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2019 tarihinden işten çıkarma yasağının başladığı 17 Nisan 2020 tarihine kadar işsiz kalan kişileri işe alan işverene destek sağlanacak. Habetürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, bu destek özellikle, kayıt dışı çalışırken işsiz kalarak bugüne kadar işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi haklardan mahrum olan kişilerin mağduriyetini de önemli ölçüde giderecek.

ESKİ İŞYERLERİNE BAŞVURU YAPABİLECEKLER!

Desteğin yürülüğe girmesiyle sigortalı olsun veya olmasın söz konusu tarihler arasında işsiz kalan kişiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde eski işyerlerine başvurarak işe alınmaları talebinde bulunabilecek. Eski işverenleri bu kişileri işe alırsa, işten çıkarma yasağı süresince günlük 44.15 TL’den aylık bin 324.50 TL destek alacaklar. Bu destek, işverenin diğer işçiler için ödeyeceği primlere mahsup edilecek. Destek ve ödeme tutarları, asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak cumhurbaşkanı kararıyla artırılabilecek.

İşveren bu işçiyi işe başlattıktan sonra ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa, işçiye aylık bin 168 TL nakdi ücret desteği verilecek.

İŞVEREN KABUL ETMEZSE İŞKUR YARDIM ÖDEMESİ YAPACAK!

İşsiz kişi en son çalıştığı işyerine yaptığı iş başvurusu kabul edilmezse, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvurarak işten çıkarma yasağı süresince aylık bin 30.20 TL yardım alacak. İşsizlik fonundan ödenecek bu yardımı alabilmek için işsiz kişinin yaşadığı hanede emekli aylığı alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan, işçi, memur veya esnaf olarak sigortalı çalışan kimsenin bulunmaması ve devletten düzenli yardım almıyor olması gerekiyor. İşveren, işten çıkarma yasağı sonrasında, işe başlatmış olduğu söz konusu işçilerin en az yarısını, destek süresi kadar çalıştırmak zorunda olacak.

İŞVERENE GERİYE DÖNÜK PARA CEZASI UYGULANMAYACAK, PRİM BORCU ÇIKARILMAYACAK!

Teşvik kapsamında sigortasız işçisini sigortalı çalıştırmayı kabul eden işverenlere önemli bir avantaj sağlanacak. Mevcut veya 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı sigortasız işçisinin otuz günlük süre içinde sigortasını yapan işveren hakkında geriye dönük hiçbir para cezası uygulanmayacak. Sigortasız çalıştırdığı dönemler için işsizlik fonu primi de dahil hiçbir prim borcu çıkartılmayacak.

İŞÇİ DAVAYI KAZANSA BİLE İŞVEREN PRİM ÖDEMEYECEK

Sigortası yaptırılan işçiler ücret veya ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacaklar. Sigortasız çalıştırılan işçi beş yıl içinde dava açıp kazanırsa, sigortasız çalıştırıldığı dönemin primleri işverenden gecikme zammı ve gecikme faiziyle birlikte tahsil ediliyor. Getirilen düzenleme işvereni, işçi davayı kazansa bile bu dönem için prim ödemekten kurtaracak.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANA FAİZİYLE CEZA!

Devletten prim teşviki ve desteği alanların aynı dönemde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilirse sağlanan prim teşviki geriye dönük faiziyle birlikte alınıyor, bir yıl süreyle de teşvik ve desteklerden yararlanması yasaklanıyor. Sigortasız çalıştırdığı işçisini işe almayı kabul eden işverene bu konuda da kolaylık sağlanacak ve yararlandığı teşvik ve destekler geri istenmeyecek, bir yıllık yasak uygulanmayacak.

Bu düzenlemeden, yabancılar, ev hizmetlerinde çalışanlar ile Türk müteahhitlerince yurt dışında çalıştırılan kişiler yararlanamayacak.