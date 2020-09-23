Çalışma hayatının en büyük sorunlarından birisi ise kayıtdışı istihdam. Türkiye'de her 100 kişiden 34'ü sigortasız çalışıyor. Yani 9.9 milyon kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kaydı yok. Sigortasız işçi çalıştırmanın cezasının arttırılmasına rağmen işverenlerin sigortasız işçi çalıştırması hem ekonomi hem de çalışanlar açısından büyük zarara neden oluyor. Kayıtdışı çalışmanın, işçiler açısından da olumsuz sonuçları var. İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları dönem boyunca, sosyal güvenlik haklarından ve devlet destekli sağlıktan mahrum kalıyor. Aynı zamanda işten çıkarıldıklarında da işsizlik maaşından da faydalanamıyorlar. SGK’nın işçi şikayetlerine göre işlem yapabilmesi için ise işçilerin işten çıkmamış olmaları gerekiyor. Ancak işten çıkarıldıktan sonra da tespit dava sürecine de dikkat etmek gerekiyor. Peki, Sigortasız çalıştırılanlar hizmet tespiti için kaç yıl içinde dava açabilir? İşte hizmet tespit davasında dikkat etmeniz gerekenler...

Kayıtdışı işçi çalıştırma Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Kayıt dışı istihdam yani sigorta sız işçi çalıştırmak hem ekonomiye zarar veriyor hem de işçinin haklarından mahrum olmasına neden oluyor. SGK tarafından ağır cezalar verilmesine rağmen işveren sigortasız işçi çalıştırmaya devam ediyor. İşçiler de işsiz kalacakları korkusuyla sigortasız çalışıyor. Ancak ‘Maaş olsun, sigorta olmasa da olur’ düşüncesinin ortaya çıkardığı pişmanlığın da daha sonra pek çaresi bulunmuyor. SGK’nın işçi şikayetlerine göre işlem yapabilmesi için ise işçilerin işten çıkmamış olmaları gerekiyor. İşten çıktıktan veya çıkarıldıktan sonra yapılan şikayetleri olumlu sonuç vermediği ifade ediliyor. Fakat, işçinin elinde yazılı belge varsa, işten çıktıktan sonra yapılan şikayetlerden de işçi lehine sonuçlar doğabilir. Peki, Sigortasız çalıştırılanlar hizmet tespiti için kaç yıl içinde dava açabilir? İşte sigortasız çalışanların hizmet tespiti davasında dikkat etmesi gerekenler...

9.9 MİLYON KAYITDIŞI ÇALIŞAN VAR!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre; her 100 kişiden 34’ü kayıtdışı çalışıyor. Yani 9.9 milyon kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kaydı yok. Kayıtdışı istihdamın ekonomiye zararı büyük. İşte bu yüzden kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilen işverene ağır yaptırımlar uygulanıyor.

İŞVERENE AĞIR CEZALAR VAR!

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ocak ayı ile birlikte yüzde 15 artırıldı. Buna göre, sigortalı işe giriş bildirgesini SGK’ya süresinde bildirmeyen patron, her bir işçi için 2 bin 943 lira ceza ödeyecek. Kaçak işçi çalıştırdığı mahkeme kararı veya denetimler sonucu tespit durumunda ise işçi başı ceza 5 bin 886 liraya çıkacak. Ceza yiyen ve bir yıl içinde tekrar kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilen işveren bu sefer işçi başına 14 bin 715 lira ceza ödeyecek.

EMEKLİLİK UZUYOR

Kayıtdışı çalışmanın, işçiler açısından da önemli olumsuz sonuçları var. İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları dönem boyunca, sosyal güvenlik haklarından ve devlet destekli sağlıktan mahrum kalıyor. İşten çıkarıldıklarında işsizlik maaşı da alamıyor. Emeklilik için gereken prim ve gün eksik oluyor. ‘Maaş olsun, sigorta olmasa da olur’ düşüncesinin ortaya çıkardığı pişmanlığın da daha sonra pek çaresi bulunmuyor.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILANLAR HİZMET TESPİTİ İÇİN KAÇ YIL İÇİNDE DAVA AÇABİLİR?

Sigortasız çalıştırılan kişiler ile sigorta primleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) eksik yatırılanlar, hizmet tespit davası açarak haklarını arayabilirler. Hizmet tespit davalarının, 5 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması gerekir. Beş yıl içinde dava açmayanlar, hakkını kaybeder. Hiç sigorta primi yatırılmamakla birlikte, işveren işçiyle ilgili işe giriş bildirgesi, aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu, sigortalı hesap fişi gibi belgelerden birini SGK’ya vermiş ise 5 yıllık hak düşürücü süre işlemez. Aynı iş yerinde önce sigortasız çalıştırılıp, daha sonra sigortası yaptırılan kişiler daha çok bu gruba giriyor. Onlar, beş yıllık süre dolduktan sonra da hizmet tespiti davası açabilirler. Sizinle ilgili SGK’ya söz konusu belgelerden biri verilmemiş ise beş yıllık hak düşürücü süre dolduğu için dava açılamaz.

ŞİKAYET EDEN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILIRSA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ALIR!

Çalıştığı iş yerinde sigortasız olduğunu iddia ederek SGK’ya başvuran işçileri, işveren çoğunlukla çıkarıyor. Bu durumda işçinin tazminat hakkı var. Tazminat hakkı işyerine göre değişiyor. Eğer işyerinde 30’un altında işçi varsa, SGK’ya şikayeti sebebiyle işten çıkarıldığında işveren ‘kötü niyetli’ sayılacak ve ihbar tazminatının 3 katı tutarında ‘kötü niyet tazminatı’ ödeyecektir. Eğer işçi30veüzeriişçinin bulunduğu bir işyerinde çalışıyor ve sigortasız çalıştırıldığını SGK’ya bildirdiği için işten çıkarılıyorsa ve ‘iş güvencesi kapsamında’ işe iade davasını kazandığında işveren işe iade etmezse, o işçiye en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında ‘iş güvencesi tazminatı’ ödemek zorunda kalır. Bu haklar için öncelikle adliyelerdeki ‘arabulucu’ya gidilebilir, sonuç alınmazsa da iş mahkemelerine başvuru yapılabilir.

HANGİ DURUMLAR HAKLI FESİH SEBEBİ SAYILIYOR?

İşverenin, işçisini hiç sigortaya bildirmemesi, sigorta primlerini ödememesi ve sosyal haklardan mahrum bırakması, işçiye haklı fesih imkanı veriyor. Düşük ücretten bildirim de haklı fesih nedeni. Bütün bu durumlarda iş sözleşmesini sona erdiren işçi, kıdem tazminatını alır. İşveren her çeşit sigortasız çalıştırma halinde, o işçinin kıdem tazminatını da ödemek zorunda. Yargıtay’ın verdiği kararlar da bu yönde.

HAK KAYBINA UĞRADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORSANIZ BAŞVURU YAPIN!

SGK’ya sigortasız çalıştırılan, kendisine ödenen gerçek ücretten daha düşük ücret üzerinden hizmeti belirtilen, işveren tarafından SGK’ya işten ayrılış kodunun hatalı bildirilmesi (örneğin, işveren tarafından haklı bir sebep gösterilmeden işten çıkartılan sigortalının, işten çıkış kodunun SGK sistemine işçinin istifası olarak bildirilmesi), iş kazası ve meslek hastalığı gibi konularda başvurular yapılmalı. Başvurular, mutlaka işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri’ne veya ilçelerde Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne yapılmalı.

İŞTEN ÇIKARMA, TAZMİNAT VE MESAİ ALACAKLARI İÇİN İŞKUR'A BAŞVURUN

İşten ayrılmış kişiler için; sözleşmenin feshi, işten çıkarılma, maaş-prim ikramiye-fazla mesai alacağı, kıdem ve ihbar tazminatları alacağı gibi konularda şikayetler işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne yapılmalı.

İşten ayrılmamış kişilerin ücret, mesai, tazminat alacakları başvurusu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığı’na yapılmalıdır. Yine işçi sağlığı ve iş güvenliği ve toplu işten atılma ile ilgili şikayetlerde Bakanlığın İş Teftiş Grup Başkanlığı’na intikal ettirilmelidir.

7 gün 24 saat canlı destek veren ALO 170 hattı aranarak çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü ihbar ve şikâyette bulunulabilir.