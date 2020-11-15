Sigorta yaptıran ödeme yapmaktan kurtuluyor

Tüm ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Arsa payı oranında ödeme yapılması gerekiyor. Apartmanlarda ortak alan sigortası yapılması öngörülemeyen birçok giderin ortadan kaldırılmasını sağlıyor.

Türkiye’de konutların Zorunlu Deprem Sigortası olması şart. Vatandaşların algısının DASK’ın evlerdeki eşyaları da kapsayacağı şeklinde olduğuna dikkat çeken Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür; “DASK sadece evinize, binanıza gelecek zararları kapsar. Eşyalarınız ve elektronik cihazlarınız DASK kapsamına girmez. Bunlar için konut poliçesi yaptırmalısınız.” Dedi. Bunların dışında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

HASARLARA KARŞI

Kat Mülkiyet Kanunu’ndaki kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alan sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür ve yönetim planında aksine yüküm olmadıkça ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi gereklidir ifadelerine dikkat çeken Gür, “Ortak alan sigortası tüm yöneticileri birçok yükten kurtaracak aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran bir poliçe.” Dedi.