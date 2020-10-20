Sigorta ve vergi borcu yapılandırma ne zaman? SGK prim borçları ve vergi borçları yapılandırma nasıl olacak?

Vergi ve SGK prim borçları ile ilgili hükümetten yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız" dedi. Peki, Sigorta ve vergi borcu yapılandırma ne zaman? SGK prim borçları ve vergi borçları yapılandırma ile ilgili detaylar...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi ve SGK prim borçları yapılandırma süreci başlıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş , vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili müjdeyi verdi. Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışma üzerinde çalıştıklarını beliterek kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacaklarını açıkladı. Çalışmalar tamamlandığında kanun teklifi TBMM 'ye sunulacak. Peki, Sigorta ve vergi borcu yapılandırma ne zaman? SGK prim borçları ve vergi borçları yapılandırma ile ilgili detaylar...

Corona virüs pandemisi nedeniyle vergi ve prim borçlarını ödeyemeyenler ya da erteleyenler için AK Parti kolaylık sağlayacak SGK ve vergi borcu yapılandırmayı da içeren düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

SGK VE VERGİ BORCU AFFI NE ZAMAN?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, vergi affı olmadığını vergi yapılandırması olduğunu duyurdu. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir af değil yapılandırma yani yeniden kolay ödenir hale getirme durumu olacak. O yüzden borçların silinmesi söz konusu değil ancak faiz ve gecikme cezalarında indirimler yapılabilecek.

SGK VE VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI MÜJDESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konu ile ilgili şöyle dedi:

"Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız."

VERGİ YAPILANDIRMASI DÜZENLEMESİ HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan vergi yapılandırmalarında kapsamlı çalışmalar yapılmıştı. Askerlik para cezalarından emlak vergilerine kadar birçok kalem yapılandırma kapsamına alınmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre de geçmişte yapılan yapılandırmalara benzer bir çalışmanın söz konusu olduğu gerçeği ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILMIŞTI?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan vergi yapılandırmalarında kapsamlı çalışmalar yapılmıştı. Askerlik para cezalarından emlak vergilerine kadar birçok kalem yapılandırma kapsamına alınmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un açıklamasına göre de geçmişte yapılan yapılandırmalara benzer bir çalışmanın söz konusu olduğu gerçeği ortaya çıktı.

- Katma Değer Vergisi

- Emlak Vergisi

- Gelir Vergisi

- Çevre ve Temizlik Vergisi

-Motorlu Taşıtlar Vergisi

-SGK, Bağ-Kur prim borçları

-Askerlik para cezası

-Trafik cezaları

- İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

-Su borçları

-Öğrenim kredisi borçları

- Ödenme imkânı ortadan kalkmış isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası prim borçları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

- Özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Geçmiş dönemdeki yapılandırmalara bakıldığında ister peşin ister taksitle ödeme imkanı sunuluyordu. Taksitle yapılan ödemeler için 6, 9, 12 ve 18 seçenekleri sunulmuştu. Bu ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirildiği için 36 aya kadar vadeye yayılabiliyordu.