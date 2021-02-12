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Sigorta sektörü büyüdü!

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 12:45 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 12:45

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün 2020 büyümesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sigortanın, deprem, sel, salgın gibi olağanüstü durumlar için var olduğunu anlatabilmek için tüm gücümüzle sigortalılarımızın yanında olmanın ve üzerimize düşeni yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörümüz tüm paydaşlarıyla birlikte geride kalan yılda rüştünü ispat etti." açıklamasını yaptı.


TSB açıklamasına göre, başkan Atilla Benli sigorta sektörünün 2020 yılı karnesini  değerlendirdi. Birliğin, pek çok zorluğun bir arada yaşandığı 2020 yılında sigorta ve  özel emeklilik sektörünün örnek uygulamalara imza atmanın haklı gururunu  yaşadığını belirten Benli, yaşanan gelişmelerin sigorta farkındalığının artmasına  önemli katkı sağlarken sektörün aldığı hızlı aksiyonların da yıl sonu sonuçlarına  da yansıdığını kaydetti.
 
Deprem, sel ve dolu felaketleri gibi doğal afetlerin yanı sıra  salgınla birlikte yaşandığı 2020 yılının herkes için zor bir yıl olduğunu  belirten Benli şu ifadeleri kullandı: "Sigorta sektörü, vatandaşların risklerini teminat altına alarak  yarına güvenle bakmalarını sağlıyor. 2020 yılında, sigortalı olmanın ne kadar  önemli olduğunu, salgın gibi hiç beklemediğimiz risklerin bir anda tüm dünyayı  nasıl da büyük ölçüde etkileyebileceğini gördük.
 
Salgının ilk gününden itibaren devletimize ve milletimize destek  vermek üzere pek çok adım atarak, sigortalılarımızın yanında olmak için var  gücümüzle çalıştık. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan  tedavi giderlerinin özel sağlık sigortası kapsamında karşılanması için harekete  geçtik.
 
Birliğimizin yayımladığı tavsiye kararlarıyla poliçelere ek süre  sağladık; ödeme kolaylıkları getirdik. Yaşanan depremler ile yazın meydana gelen  sel ve dolu felaketlerinde hızla hareket ederek hasar tespit çalışmalarını ve  ödemelerini başlattık. 24 Ocak'ta Elazığ, Malatya ile 30 Ekim’de İzmir’de yaşanan  depremlere ilişkin olarak 717 milyon TL, salgına ilişkin olarak ise 425 milyon  TL’si hayat, 137 milyon TL’si sağlık branşlarında olmak üzere toplam 1 Milyar 279  milyon TL tazminat üstlendik; alınan aksiyonlar ve tavsiye kararları ile prim  tarafında sağlanan desteğin toplamı ise 400 milyon TL oldu. Nihayetinde, sektör  olarak tüm bu felaketlerde vatandaşlarımıza 1 milyar 679 milyon TL destek  sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz."
 
Sigortaya ilginin artması sevindirici
 
Benli, sigortalıların mağduriyetlerini gidermek için tazminat  ödemelerini en hızlı şekilde yaptıklarını belirterek, "Sigorta sektörü olarak  önceliğimiz sigortalıların memnuniyetini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak  olurken, vatandaşlarımızın sigortaya teveccühünün arttığını görmek ise bizleri  çok sevindirdi. Bunun sonucunda sektörümüzün prim üretimi 2020 yılında bir önceki  yıla göre yüzde 19,3 artış göstererek toplamda 82,6 milyar TL’ye yükseldi."  bilgilerini verdi.
 
Toplam içerisinde hayat dışı sigortacılığın prim üretiminin yüzde 17,7  artışla 68,1 milyar TL, hayat sigortacılığının  prim üretiminin ise yüzde 27  artışla 14,4 milyar TL olduğunu aktaran Benli, şunları kaydetti: "Başarı hikayesi yazmaya devam eden özel emeklilik tarafında da,  emeklilik yatırım fonlarının büyümesi hız kesmeden sürdü. Emeklilik Gözetim  Merkezi’nin 31 Ocak 2021 tarihli verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki  toplam katılımcı sayısı 12,6 milyonu aşarken, devlet katkısı dahil toplam fon  büyüklüğü yaklaşık 170 milyar TL’ye ulaştı.
 
Bununla da kalmadı; vatandaşlarımız nezdinde sigorta farkındalığının  artması yatırımcıların da ilgisini sektörümüz üzerine çekti. Sektörümüz  şirketlerinin verdikleri güven sayesinde, BIST Sigortacılık Endeksi 2020 yılında  yüzde 72’lik bir performans ile BIST endeksleri arasında en iyi performansı  gösteren endeksler arasında yer aldı."
 
"Sigortanın önemini anlatmaya devam edeceğiz"
 
Benli, sektörün, şirketlerinden, acentelere, eksperlerinden,  brokerlerine kadar tüm paydaşlarıyla özverili ve dayanışma odaklı bir yaklaşım  sergilediğini ifade ederek, değerlendirmesini şöyle tamamladı: "Sigortanın, deprem, sel, salgın gibi olağanüstü durumlar için var  olduğunu anlatabilmek için tüm gücümüzle sigortalılarımızın yanında olmanın ve  üzerimize düşeni yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörümüz tüm paydaşlarıyla  birlikte geride kalan yılda rüştünü ispat etti.
 
İyi günde ve kötü günde, uzun süreli bir paydaş olarak sigortayı  vatandaşımıza daha görünür kıldığımız için mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da  hem ülkemize hem vatandaşlarımıza katkı sağlamak için aynı şevkle çalışmaya ve  sigortanın önemini anlatmaya devam edeceğiz."

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