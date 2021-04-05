Gazetevatan.com » Çalışma Hayatı » Sigorta primleriyle ilgili flaş değişiklik! Ortadan kalkacak
Sigorta primleriyle ilgili flaş değişiklik! Ortadan kalkacak
Torba kanunda yer alan bir düzenleme ile işverenlerin geriye dönük olarak sigorta prim teşviklerinden yararlanma imkanı ortadan kalkacak. Hali hazırda işverenler geriye dönük olarak 5 aylık beyanlarını değiştirerek sigorta prim teşviklerinden yararlanabiliyorlar.
Önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen torba kanunda çalışma hayatını ilgilendiren dört önemli düzenleme var: Nakdi ücret desteği tutarının artırılması, yeme içme sektörüne yönelik olarak nakdi ücret desteği istisnası ve sigorta prim desteği, sigorta prim teşviklerinden geriye dönük 5 aylık yararlanma imkânının kaldırılması ile geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasına ilişkin değişiklik.