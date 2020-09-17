Sigorta girişi 1988 olan 1965 doğumlu kişi 3600 prim gününden nasıl emekli olur?

Emekli olma hayalini kuran vatandaşlar SGK emeklilik robotu üzerinden ya da arama motorları üzerinden akıllarına takılan sorulara yanıt arıyor. Peki, 1988 sigorta girişi olan 65 doğumlu kişi 3600 günden nasıl emekli olur?

Emekli olmasının yolu, yaş, prim ve sigorta girişi tarihinden geçiyor. Sosyal güvenlik reformundan sonra emeklilik yaşı hesaplamasında farklı dinamikler devreye girince, emeklilik yaşı hesaplaması farklılaşabiliyor. Emeklilik yaşında 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar şeklinde farklıklar olabiliyor. Emeklilik hesaplamaları ile 'Ne zaman emekli olurum' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 1965 doğumlu, 1988 sigorta girişi olan kişi 3600 günden nasıl emekli olur? İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi..

1965 DOĞUMLU, 1988 SİGORTA GİRİŞİ OLAN KİŞİ 3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUR?

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 50 yaş 5375 prim gün sayısı şartı ile tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 3600 prim günüyle yaşlılık aylığı almak isterseniz 60 yaşınızı beklemeniz gerekecektir.