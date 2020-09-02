Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği işsiz kalan birçok kişi tarafından araştırılan konuların başında geliyor. İşsizlik ödeneği ile ilgili merak edilen konulardan biri, sigorta boşluğu olmadan işsizlik ödeneği alınıp olunmayacağı oldu. Peki, Sigorta boşluğu olmadan yeni iş değiştiren de işsizlik ödeneğinden faydalanabiliyor mu?

İşsizlik ödeneği hakkında yapılan araştırmalar hız kesmiyor. İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekirken, işsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılması ya da güncellenmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak da sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanabilsin. Sigorta boşluğu olmadan yeni iş değiştiren işsizlik ödeneğinden faydalanabilir mi?

Sigorta boşluğu olmadan yeni iş değiştiren de işsizlik ödeneğinden faydalanabiliyor mu?

2019 yılında son 120 güne ilişkin düzenleme yapılmış olup kesintisiz hizmet süresi yerine “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma”. Şeklinde düzenleme eklenmiştir. Buna istinaden raporlu süresi ve eksik gün bildirimi bulunanların mağduriyetleri de giderilmiştir. Söz konusu soruya göre, herhangi bir eksiklik oluşmayacağından işsizlik ödeneğinden faydalanmak mümkündür.