Signal uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Elon Musk’ın “Signal kullanın” diyerek duyurduğu Signal WhatsApp alternatifi olabilir mi, özellikleri nelerdir?

WhatsApp'in kullanıcılarını verilerini Facebook ile paylaşmaya zorlaması sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. SpaceX CEO'su Elon Musk, "Signal kullanın" diyerek takipçilerine farklı bir uygulama tavsiyesinde bulundu. Peki, Signal uygulaması nedir? Signal uygulamasının özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor? WhatsApp’ın alternatifi Signan uygulaması…

WhatsApp, kullanıcılarının tepkisine yol açan ‘gizlilik ilkesi’ koşulları kararı kullanıcıları endişelendirdi. Anlık mesajlaşma uygulaması yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerine göre, verilerini Facebook'la paylaşmayı kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp kullanmasına izin vermeyecek. Signal uygulaması nedir? Elon Musk’ın “Signal kullanın” diyerek duyurduğu Signal WhatsApp alternatifi olabilir mi, özellikleri nelerdir?

WhatsApp'in bu uygulamasına tepki gösterenler de alternatif uygulamaları gündeme getirdi. Dün Amazon CEO'su Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı olan SpaceX CEO'su Elon Musk da WhatsApp'ın kararına tepki göstererek, Twitter'dan ''Signal kullanın'' diye paylaşım yaptı. Musk, takipçilerini Signal uygulamasını kullanmaya davet etti. Musk'ın tweeti kısa bir süre içerisinde yüksek etkileşim sayısına ulaştı. Twitter CEO'su Jack Dorsey de Musk'ın 'Signal kullanın' dediği tweet'i retweetledi.

Signal nedir?

Signal uygulamasına destek veren isimler arasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden da yer alıyor. Uygulamanın internet sitesinde görüşlerine yer verilen Snowden, Signal'i her gün kullandığını ifade etmişti.

WhatsApp'in kurucularından Brian Acton ve güvenlik araştırmacısı ve kriptograf Moxie Marlinspike tarafından kurulan Signal, şifreli bir anlık mesajlaşma uygulaması. Signal ile mesajlaşmanın yanında sesli ve görüntülü arama yapılabiliyor. Kullanıcıların tüm iletişimlerini uçtan uca şifreleyen uygulama Signal Vakfı tarafından geliştirilip, destekleniyor. Signal'i öne çıkaran ve güvenilir kılan en önemli özelliklerinden biri ise uygulamanın açık kaynak kodlu olması.

Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulaması. Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirmektedir. İnternet üzerinden dosyaları, sesli mesajları, görselleri ve videoları içerebilen kişiler arası veya grup mesajları göndermek için kullanılır. Mobil uygulamaları ayrıca bire bir sesli ve görüntülü arama yapabilir ve Android sürümü SMS uygulaması olarak da işlev görebilir.

Signal indirenlerin sayısı arttı

Yaşanan gelişmelerin ardından birçok kişi Signal indirmeye ve kullanmaya başladı. Şirketin Twitter hesabından yoğunluk yaşandığına dair bir tweet paylaşıldı ve, "Doğrulama kodları şu anda birkaç sağlayıcıda erteleniyor çünkü şu anda çok sayıda yeni insan Signal'e katılmaya çalışıyor. (Heyecanımızı saklamakta güçlük çekiyoruz) Bu sorunu olabildiğince çabuk çözmek için taşıyıcılarla birlikte çalışıyoruz. Dayanın" ifadeleri kullanıldı.

Signal uygulamasının özellikleri nelerdir?

Signal, kullanıcıların iOS ve Android'de diğer Signal kullanıcılarına sesli ve görüntülü arama yapmalarına olanak tanır. Tüm aramalar bir Wi-Fi veya veri bağlantısı üzerinden yapılır ve (veri ücretleri hariç) şehirlerarası ve uluslararası dahil ücretsizdir. Signal ayrıca kullanıcıların bir Wi-Fi veya iOS, Android ve bir masaüstü uygulamasındaki diğer Signal kullanıcılarına veri bağlantısı üzerinden metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanır. Bu uygulama aynı zamanda grup mesajlaşmasını da destekler.

Signal kullanıcılarıyla yapılan tüm iletişim otomatik olarak uçtan uca şifrelenir. Kullanıcının iletişimini şifrelemek için kullanılan anahtarlar uç noktalarda oluşturulur ve saklanır (örn. Sunucular tarafından değil, kullanıcılar tarafından). Bir kişinin gerçekten iddia ettikleri kişi olduğunu doğrulamak için, Signal kullanıcıları önemli parmak izlerini (veya QR kodlarını tarayarak) harici kanallardan karşılaştırabilir. Uygulama, bir kişinin anahtarı değişirse kullanıcıyı bilgilendirmek için ilk kullanımda güven mekanizması kullanır .

Android'de, kullanıcılar Signal'ı varsayılan SMS / MMS uygulaması haline getirmeyi seçebilir ve standart uçtan uca şifreli Signal mesajlarına ek olarak şifrelenmemiş SMS mesajları gönderme ve almalarını sağlar. Kullanıcılar daha sonra Signal içermeyen kişilerle iletişim kurmak için aynı uygulamayı kullanabilir. Şifrelenmemiş bir mesaj göndermek, Signal kullanıcıları arasında da kullanılabilir.

TextSecure, kullanıcının yerel ileti veritabanını ve kullanıcının şifreleme anahtarlarını şifreleyen bir parola oluşturlamalarını sağlamaktadır. Bu, kullanıcının iletişim veritabanını veya ileti zaman damgalarını şifrelemedi. Android ve iOS'taki Signal uygulamaları; telefonun pin, parola veya biyometrik kimlik doğrulaması ile kilitlenebilir. Kullanıcı, telefonun kaybolması veya çalınması durumunda ek bir koruma mekanizması sağlayarak bir "ekran kilidi zaman aşımı" aralığı tanımlayabilir.

Signal ayrıca kullanıcıların mesajlara zamanlayıcı koymalarına izin verir. Belirli bir zaman aralığından sonra, iletiler hem gönderenin hem de alıcıların cihazlarından silinecektir. Zaman aralığı beş saniye ile bir hafta arasında olabilir, ve zamanlayıcı her alıcı için mesajın kopyasını okuduktan sonra başlar. Geliştiriciler bunun "tüm katılımcıların temasınızın düşmanca olduğu durumlar için değil, minimalist veri sağlığını korumak istediği konuşmalar için ortak bir özellik" olduğunu vurguladılar.

Signal, varsayılan olarak kullanıcıların mesajlarını, şifrelenmemiş bulut yedekleme işleminin dışında tutar.

Signal, okuma ve yazma bildirimlerini devre dışı bırakma özelliğine sahiptir.

Signal nasıl çalışıyor?

Kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabiliyor. Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da mevcut. Signal'ın avantajı ise WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik. Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Signal’in mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor.

Edward Snowden ve Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey gibi isimlerin de Signal uygulamasını kullandığı biliniyor.