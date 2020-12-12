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Sığır karkasları için sınıflandırma ölçütleri belirlendi

AA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 16:12 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 16:12

Sığır karkasları için sınıflandırma ölçütlerinin belirlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin kurallar düzenlendi.


Tarım ve Orman Bakanlığının Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair  Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Yönetmelikle sığır karkasları için sınıflandırma ölçütlerinin  belirlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına  ilişkin kurallar düzenlendi.
 
Buna göre, sığır karkasları 6 kategoriye ayrıldı. Kastre edilmemiş  yaşı 12 ay ile 24 ay arası olan erkek hayvanların karkasları "A", kastre  edilmemiş yaşı 24 ay ve üstü erkek hayvanların karkasları "B", kastre edilmiş  yaşı 12 ay ve üstü erkek hayvanların karkasları "C", doğum yapmış dişi  hayvanların karkasları "D", yaşı 12 ay ve üstü diğer dişi hayvanların karkasları  "E", yaşı 8 ay ile 12 ay arası hayvanların karkasları "Z" olarak  kategorilendirildi.
 
Sınıflandırma, uzman sınıflandırıcılar tarafından veya otomatik  derecelendirme teknikleri kullanılarak yapılacak. Uzman sınıflandırıcıların  sertifikalandırılması işlemi Karkas Sınıflandırma Komisyonu tarafından  yürütülecek. Otomatik derecelendirme teknikleri, ehil personel idaresinde  uygulanacak.
 
Pazar fiyatlarının kaydedilmesi kas yapısı ve yağ örtüsü sınıfları ile  ilişkili olacak. Karkaslara kas yapısı için S (en üst), E (mükemmel), U (çok  iyi), R (iyi), O (orta, vasat), P (kötü); yağ örtüsü için de 1 (düşük), 2  (zayıf), 3 (ortalama), 4 (yüksek), 5 (çok yüksek) dereceleri verilecek.

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Sığır karkasları sınıflandırma kurallar
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