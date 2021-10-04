04 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 0.00 EURO 10,2790 0.10
USD 8,8530 -0.03 ALTIN 501,590 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

04 Ekim 2021 Pazartesi - 8:56 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 8:56

Sigara fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Sigaraya zam geldi. Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.


Sigara fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Sigaraya zam geldi.
 
Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.
 
Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.
 
ZAMLI SİGARA FİYATLARI
 
Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.

ETİKETLER

sigara zam sigara fiyat yeni sigara zammı sigara fiyatları yeni sigara paketleri 2021 sigara fiyatları son dakika sigaraya zam geldi mi son dakika sigara fiyatları sigara zammı geldi yeni sigara fiyatları sigaraya zammı geldi son sigara fiyatları sigara zammı
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.