Sigara zammı 2021: Bat grubu sigara fiyatları da arttı! İşte bat sigara fiyatları 2021 ve markaları…

Sigara şirketleri üst üste zam kararı aldı. Philip Morris ve JTİ'nin ardından BAT grubu da sigaraya zam yaptığını duyurdu. Paket başı 1 lira ile 1,5 lira zam yapan şirketlerin fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 15.50 TL'ye, en pahalı sigara da 19.50 TL'ye yükseldi.
BAT GRUBU SİGARA FİYATLARI
Kent: 17 TL
Kent Slims: 19 TL
Rothmans:15.50 TL
Tekel 2000: 15.50 TL
Tekel 2001: 15,50 TL
Viceroy: 16 TL
Pall Mall: 16 TL
Samsun: 16 TL
Maltepe: 16 TL
JTI
Winston Slender: 15 TLWinston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL