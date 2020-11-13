Sigara yasağı nereleri kapsıyor? İşte sokak sokak yasaklanan yerlerin listesi

Koronavirüse karşı dün uygulanmaya başlanan genelgeyle 81 ilde meydanlar, cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. Peki bu yasak nasıl uygulanacak, nereleri kapsayacak? İşte detayları...

YASAK NERELERİ KAPSIYOR?

İçişleri Bakanlığı’nın, 81 ilin valiliğine gönderdiği ‘Koronavirüs Tedbirleri’ konulu ek genelgeye göre, il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cadde, sokak, meydan, park, bahçe, toplu ulaşım araç duraklarında sigara içilmeyecek. Sahil bandında, piknik alanında, fabrikalarda da toplu olarak bir araya gelindiğinde sigara yasağı uygulanacak. Ayrıca, toplu bir şekilde bir araya gelen kişiler de sigara içemeyecek.

Örneğin bir işyerinin, alışveriş merkezinin önünde, cadde veya sokak başlarında toplu olarak bir araya gelerek sigara içilemeyecek.