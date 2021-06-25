Sigara ve alkol ile ilgili flaş ÖTV kararı

Sigara ve alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi Temmuz-Aralık dönemi için de değişmeden sabit kalacak. 2020 yılı sonunda getirilen düzenleme ile Ocak-Haziran dönemi için sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV oranları sabit tutulmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sigara ve alkol ürünlerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 6,06.

Sigara, alkol lü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları Temmuz -Aralık arasında değişmeden aynı kalacak.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağına karar

verildi.

Kararla sigara ve alkollü içeceklerde Temmuz-Aralık döneminde de ÖTV kaynaklı bir artışın olmayacağı kesinleşti.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 6,06 olan alkollü içecekler ve tütün kalemi altında yer alıyor.

Ocak-Haziran dönemi için sigarada ÖTV sabit tutulmuştu

Aralık 2020'de açıklanan düzenlemeyle sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında 2021 yılının ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında artış yapılmamış, özel tüketim vergisi oranı ise yüzde 67'den yüzde 63'e düşürülmüştü.

Bu düzenleme ile sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0.4883 TL, maktu vergi tutarı ise 0.42 TL olarak 3 Temmuz 2020'de açıklanan bir önceki tutarlar ile aynı tutulmuştu.

Yine sigara ve bazı tütün ürünlerinde Temmuz 2020'de yüzde 67 olarak belirlenen ÖTV oranı ise 2021 ilk 6 ay için yüzde 63 olarak belirlenmişti.