Sigara tüketimi varis oluşumuna neden olabilir

Her yaşta ve cinsiyette görülebildiği gibi yüksek oranda kadınların yaşadığı varis ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, sigara tüketiminin varise davetiye çıkardığına dikkat çekerek, “Gebelik, kilo alımı, hareketsizlik ve sigara tüketimi varis oluşumunu artırıyor” dedi.

Toplardamar tansiyon yüksekliğine bağlı olarak, damarın genişlemesi, uzaması, kıvrılması ve ciltten görünür hale gelmesini ‘varis’ olarak tanımlayan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, 1 ila 6 arasında derecelendiren varis evrelerinde en belirgin özelliğin bacaklarda oluşan uyuşma ve giderek ağırlaşan renk değişimleri olduğuna dikkat çekti. Klinik bulgular ve tanı yöntemleriyle desteklenerek kişiye özel tedavi yaklaşımlarının olduğu söyleyen Altop, varis oluşumunun en önemli nedeninin genetik faktörler ve hareketsizlik olabileceğini söyledi.

BACAKLARDA KAŞINTI İLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, varis hastalığının bacaklarda gerginlik, uyuşma, kaşıntı ve görsel damarlanma artışı, renk değişiklikleri ile kendini gösterdiğini dile getirdi.

BAZI MESLEK GRUPLARI RİSK ALTINDA

Varis hastalığının her yaşta ve her cinsiyette görülebildiğini belirten Altop, “Yüksek oranda kadınlarda görülüyor. Bazı meslek grupları da varis riski altında olabilir. Özellikle sağlık çalışanları, öğretmenler risk grubunda. Genetik faktörler, karın iç basıncını attıran olaylar, gebelik , kilo alımı, hareketsizlik sigara gibi sebeplerle varis oluşumunu artırır” diye konuştu.

VARİS TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Varis hastalığının tanısında klinik değerlendirme ve sonrasında yapılacak olan venöz doppler ultrasonografinin altın standart olduğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, tedaviler hakkında şu bilgileri paylaştı: ‘’Varis tedavilerinde her türlü kapalı varis cerrahisi müdahalelerinde endovöz ablasyon RF Lazer ve yapıştırıcı ve buhar gibi tedaviler uygulanabilir. Açık varis operasyonlarında varis pake eksizyonları (varis çıkartılması) yapılabilmektedir. Yüzeyel venlere ve varislere yönelik köpük tedavisi yüzeysel radyofrekans tedavileri, transkutan lazer tedavileri ve yüzelsel damar çatlamalarına yönelik hastanın klinik durumuna göre hibrid tedavi şekilleri kombine olarak uygulanmaktadır. Tedaviler çoğu zaman net olarak iyileşme sağlar. Bazı durumlarda 5-15 yıl arasında görsel tekrarlanmalar olabilir. Bu durumlarda hastalara lazer, köpük, exizyon, RF ablasyon gibi yeni tedavi seçenekleri oluşturulur.”

TEDAVİ İÇİN GEBELİK VE EMZİRME SÜRECİ TAMAMLANMALI

Gebeliğin başlamasıyla ortaya çıkan hormonel değişiklikler vücut volüm ve karın içi basınç artışıyla oluşan venüs basıyı ve venüs hastalıklarını artırdığına dikkat çeken Altop, gebelik ve emzirme sürecinde herhangi bir cerrahi ve kimyasal tedavi uygulanmayacağının altını çizdi.

Altop, sözlerini şöyle tamamladı: “Gebelik ve emzirme sürecinde koruyucu tedavi ve genetik durumlarda kadın doğum bölümü işbirliğiyle antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen maddeler) tedavisi önerilir. Koruyucu olarak kilo kontrolü, istirahat, elevasyon varis çorabı önerilir. Gebelik ve emzirme süreci tamamlandığında standart olan her türlü cerrahi, lazer, köpük, exizyon, RF ablasyon gibi tedaviler uygulanabilir.”