Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde sigara satılabilecek mi? Bakanlık açıkladı...
04 Mayıs 2021 Salı - 17:34 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 18:03
Marketlerde sigara satışı yasak mı? Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde marketler için yeni düzenleme yapıldı. Cuma günü itibarı ile bazı ürünlere getirilen satış yasağı sonrası gözler sigaralara çevrildi. Sigara satışının yasak olup olmadığı konusunda vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara satılacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...
Tam kapanma sürecinde bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Bunun sigara satışlarını kapsayıp kapsamadığı ise en çok merak edilen konulardan oldu.
İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirildi. Bu kapsamda alkollü içkinin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, tekstil, hırdavat gibi ürünlerin satışı yasaklandı. Kararın, "sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alındığı" belirtildi. Genelgenin yayınlanmasının ardından pek çok kişi, sigara satışının yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, Sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satmak yasaklandı mı? Tam kapanmada sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara yasağı geldi mi?
GENELGE İLE BAZI ÜRÜNLERİN MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANDI!
İçişleri Bakanlığı, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.
MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?
'Market Tedbirleri' konulu genelgede tütün ürünleri ibaresi yer almadı. Buna göre marketlere getirilen satışı yasaklanan ürünler arasında sigara bulunmuyor. Marketlerde sigara satışı devam edecek.
MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILMAYACAK?
Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden değinildi.
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu. Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
ONLİNE ALIŞVERİŞLER YASAK KAPSAMINDA MI?
Marketlerle ilgili düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yeni açıklama geldi. Çataklı, ''Bu süreç canlı bir süreç. Tam kapanma dönemindeki süreçte yaptığımız düzenlemeler, nelerin satılıp satılamayacağı, nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu. Gıda, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere belirledik. Bu dinamik süreç. Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler almamız gerekiyor. Marketler de yeni bir süreç. Yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç. Online satışlara gelince amacımız kalabalıkları bir araya getirmemek. Online alışverişlerle ilgili durum söz konusu değil'' dedi.