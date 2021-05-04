Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde sigara satılabilecek mi? Bakanlık açıkladı...

Marketlerde sigara satışı yasak mı? Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde marketler için yeni düzenleme yapıldı. Cuma günü itibarı ile bazı ürünlere getirilen satış yasağı sonrası gözler sigaralara çevrildi. Sigara satışının yasak olup olmadığı konusunda vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara satılacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Tam kapanma sürecinde bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Bunun sigara satışlarını kapsayıp kapsamadığı ise en çok merak edilen konulardan oldu.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirildi. Bu kapsamda alkollü içkinin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, tekstil, hırdavat gibi ürünlerin satışı yasaklandı. Kararın, "sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alındığı" belirtildi. Genelgenin yayınlanmasının ardından pek çok kişi, sigara satışının yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, Sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satmak yasaklandı mı? Tam kapanmada sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara yasağı geldi mi?

GENELGE İLE BAZI ÜRÜNLERİN MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANDI!

İçişleri Bakanlığı, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

'Market Tedbirleri' konulu genelgede tütün ürünleri ibaresi yer almadı. Buna göre marketlere getirilen satışı yasaklanan ürünler arasında sigara bulunmuyor. Marketlerde sigara satışı devam edecek.