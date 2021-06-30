Sigara paketleri değişiyor! Artık yüzde 100 olacak

Yönetmelikle, tütün mamulleri paketlerinin renk ve grafik tasarımlarından dolayı çekiciliğin ve özendiriciliğinin ortadan kaldırılması ile sağlık uyarılarında yer alan mesajların etkisinin artırılması için başlatılan düz ve standart pakete ilişkin düzenleme yapıldı. Değişiklikle, paketlerdeki sağlık uyarılarının etkinliğinin artırılması amaçlandı.

Buna göre, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanı yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Düz ve standart paket uygulamasına geçildiği dönemde tütün mamullerinin paketlerinin ön ve arka yüzeylerindeki sağlık uyarı alanları yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarılmıştı.

BÖLÜNMEYECEK ŞEKİLDE UYGULANACAK

Mevcut birleşik sağlık uyarısı formatlarına ilişkin özel kurallar getirildi. Üstten açılan kapaklı sert paketlerde birleşik sağlık uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinden her biri paket açıldığında kendi içinde bölünmeyecek şekilde uygulanacak.