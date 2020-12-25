Sigara maktu vergi nedir? Maktu vergi nedir, neden ve kimlerden alınır? Maktu vergi artışı sigara fiyatlarını etkileyecek mi?

Sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirime gidilirken, yine bu ürünlerden alınan maktu vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan karar ile birlikte sigara fiyatları üzerinden alınan ÖTV oranı yüzde 67'den yüzde 63 oranına düşürüldü. Tütün ürünü olarak kabul edilen sigarillo ve purolarda 67-80 oranında olan ÖTV oranı ise yüzde 63'e indirildi. Sigara fiyatlarının, ÖTV'deki düşüş ve maktu vergideki artıştan sigara fiyatları etkilenmeyecek. Maktu vergi nedir? Sigara maktu vergi ne demek, neden alınır?

Sigara maktu vergi nedir? Maktu vergi nedir? Sigara vergi oranları ile ilgili son dakika kararı geldi! Dün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi. Yapılan bu düzenlemeden sigara fiyatlarının etkilenmeyeceği bildirilirken, tütün yerine geçen ürünlerden üretilen sigarillo ve puro içinde vergi oranları değiştirildi.

MAKTU VERGİ NE DEMEK?

Maktu vergi, mükellefler arasında ayrım yapılmaksızın, farklı oranlarda değil, herkesten eşit olarak alınan vergidir. Baş ve damga vergilerini örnek olarak verilebilir. Bazı harç türleri de bu vergi kapsamındadır.

Yükümlülerden, genellikle eşit miktarlarda alınan vergilere verilen isimdir. Baş vergileri, konut üzerinden aynı miktarlarda alınan vergiler, bu bakımdan maktu vergi sayılır. Maktu vergiler Özü itibariyle tersine ilerlemiş ve adaletsiz vergilerdir. Zira yükümlülerden eşit olarak alınınca, gelir ve servet yükseldikçe verginin oranı düşmektedir.

Maktu vergiler daha ziyade olağanüstü zamanlarda tatbik edilmiş vergi nevileridir. Bu sebeple de çoğu zaman bir defaya mahsus olarak salınır. Bunların çoğu orta çağın feodal rejimlerinin kalıntısıdır. Çağımızda ne devamlı ne de bir defaya mahsus olmak üzere maktu vergi tipine hemen hemen rastlanmamaktadır.

Maktu verginin bir türü de, mağlûp edilen veya himaye altına alınan devletlerin galip devlete ödedikleri vergidir. Bu da bir defalık olabileceği gibi devamlı da olabilir. Osmanlı imparatorluğunda Birinci Murat zamanında, himaye altındaki devletlerden alınmak üzere maktu vergiler ihdas edilmiştir.

SİGARA MAKTU ORANI: ÖTV İNDİRİMİ VE MAKTU VERGİ ZAMMI

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlenen vergi oranları şu tablo ile paylaşıldı:

Buna göre, sigaradaki ötv yüzde 63 olurken, maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak açıklandı.

Sigarada daha önce asgari maktu vergi 0,4569 TL, maktu vergi ise 0.4539 TL'ydi.

Sigarillo ve puro vb. ürünlerdeki daha önce yüzde 67 ila 80 arasında değişen ötv oranı ve maktu vergiler de sigara ile aynı olacak.