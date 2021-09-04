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Sigara ile ilgili flaş değişiklik! Yeni dönem

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 13:07 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 13:07

Sigara ile ilgili flaş açıklama. Deneme üretimleri başta olmak üzere her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya şirket-firma unvan kısaltması yazılması zorunluluğu getirildi.


Sigara ile ilgili son dakika açıklaması. Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelikte, tütün ürünleri ihracatının artırılması ile tütün  ürünlerinde kaçak ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla değişikliklere gidildi.
 
Buna göre, firmalarca üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alınması  sonrasında, tesis sahası dışında Bakanlıktan izin almak ve tesisin bulunduğu il  sınırları dahilinde olmak kaydıyla ek mamul ambarı, kurulum öncesi bildirimde  bulunmak şartıyla da ek ham madde ambarı kurulabilecek. Kullanımından vazgeçilen  ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığa  bildirilecek.
 
Makine çalışma testleri, ürün denemeleri, deneme üretimleri ile her ne  suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara  üzerinde marka adı veya şirket-firma unvan kısaltması yazılması zorunlu olacak.  Tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerine yazılacak bilgiler işlem öncesi  Bakanlığa bildirilecek.
 
İşlem görmüş tütün ve tütün mamulleri ihracatı
 
Yönetmelikle, harmanlanmış tütün, homojenize tütün veya yeniden tertip  edilmiş tütün, kıyılmış tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün  döküntüleri ile tütün döküntülerinin işlenmesi ile elde edilen tütünler artık  "işlem görmüş tütün" olarak adlandırılacak.
 
Gerekli işlemleri yerine getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini  veya işlem görmüş tütünü serbestçe ihraç edebilecek. İhracat rejimi kapsamında  ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulüne ilişkin belirlenen bilgi ve  belgeler üretim öncesi Bakanlığa bildirilecek.
 
Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve  tütün mamulleri için dahilde işleme izin belgesi almak amacıyla Ticaret  Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınacak.
 
Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin  üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilecek ve uygun bulunanlara,  başvuru tamamlanma tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ön izin verilecek.
 
İşlem görmüş tütün veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini  gerçekleştiren firma tarafından yapılabilecek.
 
Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı  kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı  üzerinde "ihracat amacıyla üretilmiştir" ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin  Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde, en az 8 puntoda sabit ve silinemez  olarak basılması zorunlu olacak.
 
Homojenize tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntülerinin  işlenmesiyle elde edilen tütünler ve bu tütünleri üretmek amacıyla tütün damarı  ve tütün döküntüleri ile aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün,  şişirilmiş tütün ve kırık tütün ithaline üretim ihtiyaçları ile sınırlı olarak ve  Bakanlıktan "Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi" almak kaydıyla izin verilecek

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