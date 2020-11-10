Sigara içmek yasaklandı! İl sayısı giderek artıyor...

BALIKESİR

BURSA

Bursa Valiliği, yürürken maskeyi indirip sigara içilmesini yasakladı. Valili kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olarak cadde ve alanlarda ve pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verdi.

ISPARTA

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, en yoğun caddeler başta olmak üzere pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

GAZİANTEP