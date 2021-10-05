Sigara fiyatlarına bir zam daha! İşte yeni fiyatlar...

Sigara fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Yeni zam kararı duyuruldu. 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Yeni bir zam haberi ise başka bir sigara grubundan geldi. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu. 17 TL olan sigara grubu ise 18 TL olarak satılacak.Aynı gruptaki farklı sigara markası ise yine 1 TL zamlanarak 15,5 TL oldu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigara fiyatlarına 1 TL zam geldiğini açıklamıştı.

Özgür Aybaş'ın paylaştığı listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu.

Zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip edilirken, başka şirket tarafından da bazı sigara gruplarına zam geldi.

Bugün Özgür Aybaş, yeni listeyi paylaşırken listedeki sigara gruplarına 1 TL zam geldiği dikkat çekti. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu.

17 TL olan sigara grubu ise 18 TL olarak satılacak.Aynı gruptaki farklı sigara markası ise yine 1 TL zamlanarak 15,5 TL oldu.