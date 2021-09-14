Sigara, çay ve kahve ile ilgili flaş açıklama!

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar kaçırmanın bireyin yaşam kalitesini bozduğunu söyledi. Altınova, kadınlarda idrar kaçırmanın gebelik ve doğum esnasında olabileceğini fakat çoğunun doğumdan kısa bir süre sonra normale dönüldüğünü belirtti. Altınova, sigara kullanımının, fazla kahve ve çay tüketimi ile bazı ilaçların (sedatifler ve bazı antidepresanlar) idrar kaçırmayı arttırdığını söyleyerek, obezite ve kronik kabızlık ve menopoz gibi faktörlerin idrar kaçırmanın nedenleri arasında olduğunu ifade etti.

‘4 AYRI İDRAR KAÇIRMA TÜRÜ VAR’

Prof. Dr. Altınova, idrar kaçırmayı dört ayrı türde sıralayarak şunları söyledi: “Stres Üriner İnkontinans (stres tipi idrar kaçırma); öksürme, hapşırma, ani ayağa kalkma ve ıkınma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülüyor. Ayrıca bu tarz kaçırma ile başvuran bayanların büyük bir çoğunluğunda aynı zamanda rahim ve idrar kesesinin kısmen veya ileri derecede sarkması söz konusu olabilir. 2’nci tür için, Urge İnkontinans (sıkışma tipi idrar kaçırma); ani idrar hissi ile beraber idrarını tutamama ve tuvalete yetişememe durumudur. Mesanenin kontrolsüz kasılmaları sonucu acil idrar yapma zorunluluğu hissiyatı yüzünden gece ve gündüz idrar yapma sıklığı artar. Mix İnkontinans (karma tip idrar kaçırma); diğer iki türün bir arada olması durumudur. Son idrar kaçırma türlerinden olan Taşma İnkontinans (taşma tipi idrar kaçırma) ise, mesanenin kasılmasının yetersiz olmasına bağlı olarak dolması ve boşalamadığı için taşması durumu. Bu durum nörolojik hastalıklarda görülüyor.”

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİLERİ