'Şifrenizi karmaşık, anlamsız kombinasyonlar halinde seçin'

Kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik alanında yapılan ihlaller, şifre seçme konusunda kolaya kaçılması nedeniyle hız kesmiyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre, Dark Web üzerinde yaklaşık 2 milyar kullanıcının e-posta ve şifre bilgisi yayınlanıyor. Araştırmalara göre Türkiye’de en çok kullanılan şifreler arasında 123456, abc123 ve 111111 yer alıyor. Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, bu ihlallerin önüne geçmek için şifre değiştirilmesini önerirken, "Şifrelerimizi karmaşık ve hatta anlamsız kombinasyonlar halinde seçebiliriz" dedi.

Dr. R. Erdem Erkul, kullanıcıları ardışık rakam ve harflerden oluşan şifreler konusunda uyarıyor. Öncelikle bilgilerinin ele geçirildiğini düşünen ya da sızıntı olan web sayfalarında hesapları olan kullanıcıların, şifresini değiştirmesi gerektiğini belirten Dr. R. Erdem Erkul, "Olası hak ihlallerinde yasal yollara başvurmak mümkündür fakat izinsiz kopyalanmış verilerinizi kurtarmak mümkün olmayabilir. Kişisel siber güvenliğimizi sağlamak için, ortak ağ kullanımı, ortak ağlarda güvenli kanallar kullanma gibi hususlara özen gösterebiliriz. Şifrelerimizi karmaşık ve hatta anlamsız kombinasyonlar halinde seçebiliriz. Her ne kadar hepsini hatırlamak zor olsa da her platformda farklı şifreler tercih edebilir ve şifrelerimizi sık sık değiştirebiliriz" dedi.

'ÇALIŞANLAR EĞİTİLMELİ'

Niteliği gereği, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleştirilebilen siber saldırılar, devletleri, toplum ve ekonomileri korumak amacıyla siber saldırılara karşı hazırlıklı olmaya yönlendiriyor. Ülkelerin yerli ve milli siber güvenlik yazılımları ve ekosistemleri geliştirmesi de ulusal güvenlik stratejilerinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Kurumsal olarak, şirketler için bir ‘siber güvenlik kültürü’ oluşturması gerektiğini söyleyen Dr. R. Ertem “Bu konuda en tepeden başlayarak gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Şirketlerin yapısına uygun siber güvenlik kuralları, prosedürleri ve sistemleri kurulması gerekiyor. Çalışanların siber güvenlik önlemlerine göre eğitilmesi de önemli konular arasında bulunuyor.” dedi.