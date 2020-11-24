Şifreli mesaj! Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor?

Bir süre önce Ajda Pekkan ile adı aşk iddialarına karışan Altun'un adı şimdi de Gonca Vuslateri ile anılıyor.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bir aşk iddiası daha! Hakan Altun ile Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor? Bomba Bodrum ’da patladı. Uçankuş'un iddiasına göre Hakan Altun gönlünü oyuncu Gonca Vuslateri’ye kaptırdı.

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun arasında bir aydır yaşanan gizli aşk gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ikilinin paylaşımları gizli aşk mesajı olarak yorumlandı. Uçankuş'un iddiasına göre Hakan Altun sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürüyor ve kalp işareti yapan bir poz verip bunu paylaşıyor. Hakan Altun o paylaşımın açıklamasına “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” yazıyor.

Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki “Eri ve Gonca” sözcükleri Gonca Vuslateri’nin soyadı olarak yorumlanıyor. Gonca Vuslateri de Altun'u takip etmediği halde bu paylaşımı beğeniyor.