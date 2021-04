Sıfır ve ikinci el arabası olan herkesi kapsıyor, 503 lira! Ücretler değişti

Sıfır ve ikinci el araba ya da motorlu taşıt sahibi olan herkesi kapsıyor. Ücretler değişti ve 503 liraya yükseldi. Artık kredi kartı ve banka kartıyla da ödeme yapılıyor. Devlet bu işlemi zorunlu tutuyor. Belirli aralıklarla yapılıyor. Sıfır araç alanlar genelde bu süreyi unutuyor. Eğer geç kalınırsa her ay için yüzde 5 gecikme cezası uygulanıyor. Araç muayene ücretleri her yıl artırılıyor. Bu yıl da ücretler yükseldi. Araç muayenesi yaptıracaklar otomobil için 372 lira ödüyor, otobüs ve kamyon için ise 503 lira ödeniyor. Kredi kartı ve banka kartıyla ödeme daha önceden yapılamazken, artık nakit ödeme dışında bu imkanlar da sunuluyor.

Araç sahibi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Her yıl değişen ücretler bu yıl da yükseldi. Trafikteki araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için belirli aralıklarla yapılan işleme araç muayenesi deniyor. Bu işlem, can güvenliği için devlet tarafından zorunlu tutuluyor. Periyodik muayenede tüm Türkiye’de tek yetkili kuruluş ise TÜVTÜRK. Araç eğer hususi ve ‘sıfır’ ise 3 yıl sonra, daha eskiyse 2 yılda bir muayene ediliyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart.

GELİNDİĞİ TARİH ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

Aracın muayene tarihi, daha önce muayeneye geldiği tarih üzerinden hesaplanarak ruhsata işleniyor. Otomobil in ruhsatında yazan ‘Tescil Tarihi’ kısmından muayene geçerlilik sürenizi öğrenebilirsiniz. Muayene tarihi gelmeden 1 ay önce internet sitesi üzerinden, en az 9 gün önce de telefonla arayarak araç muayane randevusu alınabiliyor. Ancak muayene sırasında oluşacak yoğunluk nedeniyle randevuyu erkenden almak sizin için avantaj sağlıyor.

KREDİ KARTI GEÇİYOR! 503 LİRAYA YÜKSELDİ

Ücretler her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu yıl da yüzde 9.11 artış yaşandı. Buna göre; otomobiller için muayene ücreti, 342.20 TL’den 372.99 TL’ye çıktı. Otobüs ve kamyon içinse 462.56 TL’den 503.86 TL’ye yükseldi. Daha önce TÜVTÜRK istasyonlarında yalnızca nakit ödeme kabul edilirken, artık tüm istasyonlarda nakit dışında kredi kartı ve banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Ödemelerde taksit imkanı bulunmuyor. Ayrıca bir kısmını nakit bir kısmını kartla ödeme fırsatı da yok.

YÜZDE 5 GECİKME ÜCRETİ ALINIR

Aracın bir sonraki muayene tarihi, daha önce muayeneye gelinen tarih üzerinden hesaplanır ve ruhsata işlenir. Ancak aracın son muayene geçerlilik tarihi gelmeden de muayene işlemi yaptırabilirsiniz. Örneğin, 28 Şubat’a kadar araç muayene süreniz olduğu halde 18 Ocak’ta muayeneye gelirseniz ve araç muayeneden geçerse bir sonraki muayene süresi 18 Ocak olur. Süresinde muayanesi yaptırılmayan araçlardan, muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i kadar gecikme ücreti alınır.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Öncelikle randevu alabilmeniz için aracın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Çünkü borcu olan aracın muayene işlemi başlatılmaz. Eğer borcunuz yoksa TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi ‘tuvturk.com.tr’ adresindeki ‘ücretsiz randevu’ bölümüne aracınızın plakasını, ruhsat numarasını yazıp muayene yaptıracağınız şehri seçerek randevu alabilirsiniz. Ayrıca pazar günü hariç 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren ‘0 850 222 8888’ numaralı çağrı merkezinden ve e-Devlet üzerinden de online randevu alınabiliyor.

AYNI GÜN TEKRAR İMKANI

Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemeye göre, sadece randevu ile çalışan istasyonlarda, engellilere ve tekrar muayenelere öncelik veriliyor. Buna göre, araç muayene tekrarına kalırsa talep edilmesi halinde aynı gün için muayene tekrarı randevusu alınabilecek. Üzerinde değişiklik yapılan, muayene süresi geçirilen, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırılmaması nedeniyle idari ve cezai müeyyide uygulananlar ile engelli vatandaşlara ait araçların muayenesi için verilen randevu süresi ise 7 günü geçemeyecek.

NELERE BAKILIR?

*Muayene sırasında araç tanımları

*Ruhsat bilgileri

*Direksiyon sistemi

*Fren tertibatı,Görüş şartları

*Aydınlatma sistemi

*Aks

*Jant

*Lastik ve süspansiyon sistemi

*Şasi ve şasi bağlantı parçaları ve gürültü kirliliği için gerekli kontroller ve aracın diğer donanımları kontrol edilir.

GEREKLİ EKİPMAN LİSTESİ

*İlk yardım çantası

*Reflektör (2 adet)

*Yangın söndürme cihazı

*Stepne

CAM FİLMİ GEÇER Mİ?

Periyodik muayenelerde cam filmi yapıştırılmış camlar ve sonradan boyanmış camlar, ‘hafif kusur’ olarak değerlendirilir. Hafif kusurlu araçların başka bir ağır kusuru bulunmadığı sürece muayeneleri onaylanır. Yani cam filmi muayenenin yapılmasına engel değildir.

İŞTE 2021 TARİFESİ

*Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 189.98 TL

*Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 372.88 TL

*Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 503.86 TL