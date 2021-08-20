Sıfır ve ikinci el arabada son dakika gelişmesi! 3.000-4.000 lira arasında değişiyor...

Sıfır ve ikinci el araba alacak herkesi ilgilendiriyor. ÖTV düzenlemesiyle 50 bin liraya varan indirimler sağlandı. Ancak buna rağmen sıfır araç fiyatlarını yüksek bulan ve üretimde yaşanan sıkıntı (stok sorunu) nedeniyle istediği aracı bayilerde bulamayanlar var. İkinci elciler de sıfır araçtaki düşük stoğu fırsata çevirip fiyat şişiriyor. Peki böyle bir ortamda nelere dikkat edilmeli? İkinci el ile sıfır arasında kalan nasıl bir hesap yapmalı? İşte araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tüm detaylar...