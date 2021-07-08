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Sıfır ve ikinci el arabada kötü haber! Büyük zam

Sıfır veya ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Fiyatların düşmesini bekleyenleri üzecek açıklama geldi. Sıfır ve ikinci el arabada talep her geçen gün yükseliyor. Sıfır araba fiyatlarına yüzde 4, ikinci el araba fiyatlarına ise yüzde 8 oranında zam geliyor...

Sıfır ve ikinci el arabada kötü haber! Büyük zam
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak? Koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla özellikle ikinci el otomobil sektöründe hareketlenme beklediklerini söyleyen uzmanlar, turizm sezonunun açılması, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla temmuzu otomobil satışlarında kırılma ayı olarak görüyor. Talebin de yükselmesiyle sıfırda yüzde 4, ikinci el otomobilde ise yüzde 8'lere varan oranda fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor.
 
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