Sıfır ve ikinci el arabada kötü haber! Büyük zam

İkinci el otomobil fiyatları ne olacak? Koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla özellikle ikinci el otomobil sektöründe hareketlenme beklediklerini söyleyen uzmanlar, turizm sezonunun açılması, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla temmuzu otomobil satışlarında kırılma ayı olarak görüyor. Talebin de yükselmesiyle sıfırda yüzde 4, ikinci el otomobilde ise yüzde 8'lere varan oranda fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor.