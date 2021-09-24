Sıfır ve ikinci el araba alacaklara kötü haber! Fiyatlara zam geliyor, yüzde...

Sıfır veya ikinci el otomobil fiyatlarına zam geliyor. Araba alacaklar için kötü haber... Araba almak isteyen vatandaşlar önümüzdeki dönemde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının nasıl olacağını merak ediyordu. Açıklama yapıldı. Otomobil fiyatlarına yüzde 12'ye kadar zam gelmesi bekleniyor. Çip krizi otomobil piyasasını olumsuz etkiledi. Üretimler de satışlar da bu krizden etkilenmiş durumda. Peki son dönemdeki çip krizinin otomotivdeki üretime etkisi ne kadar sürecek? Sıfır otomobil piyasasında yaşanan stok sıkıntısı devam edecek mi? Yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası satışlar arttı mı? İşte yanıtları

2020 yılında yaşanan pandemi ve çip krizi otomobil piyasasını olumsuz etkiledi. Hem üretim, hem satışlar bu krizlerden etkilendi. Tüketiciler gelecekte otomobil piyasasında fiyatların nasıl olacağını merak ediyor. İşte otomobil piyasası ile ilgili tüm bilgiler. Milliyet'ten Selçuk Bulut'un haber i...

''2022’DE ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, çip krizinin bir süre daha etkili olacağını söyledi. Bilaloğlu, "Çip krizi sadece marka üzerinde bir sorun değil, sektörün sorunu biliyorsunuz. Yani o yüzden burada konuşulanları sektör adına da söyleyebilirim. Şu anki durum şunu gösteriyor, bu çip krizi en azından 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022'nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022'nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak." ifadelerini kullandı.

'YIL SONU SATIŞ HEDEFLERİ…'

Ali Bilaloğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, yıl sonu satış hedeflerini de değerlendirdi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yıl sonu pazar tahminlerini yükseltmelerine de değinen Bilaloğlu, 825 - 875 bin satış rakamının pazarın gidişatıyla ilgili potansiyeli yansıttığını sözlerine ekledi.

'ÖNEMLİ BİR ARTIŞ VAR'

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’ın da sıfır ve 2. elde yaşanan son durumlar hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Pandemi dönemi her sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Üretim ve satışlar 2020'ye göre ne durumda?

Hüsamettin Yalçın: Geçen yıl pandemi ile birlikte hem 0 km hem de 2. el araç satışlarında büyük etkilenmeler oldu. 0 km araç satışları üretimin yıl içinde uzun sürelerde durması, 0 km araç bulamayanların 2. el’e olan talebi artırması ve bu yüzden 2. el araç fiyatlarının yaklaşık yüzde 100’e yakın artmasına sebep olmuştu. Bu yılın ilk 8 ayında 0 km araç satışlarında 501 bin adetlik bir satışa ulaşmış ve 2. el de de yaklaşık tekil araç satışı olarak 3 milyon adet araç satışına ulaşılmış durumdadır. 2021 yılında pandemi devam etmesine rağmen, 2020 yılına göre önemli bir artış söz konusu. 2020 yılında 0 km araç satışları ilk 8 ayda 403 bin adetle, tekil 2. el araç satışları 2,5 milyon adetti. Geçen yıl ilk 8 aydaki aylık ortalama satış adedi 50 bin iken, bu sene bu rakam 62 bin oldu. Otomobilin artık bir yatırım aracı olarak görülmesi, ben şimdi bir otomobil satın alayım nasıl olsa 1 sene sonra yüzde yüze yakın artacak olması bu satış adetlerini artıyor.

'STOK SIKINTISI DEVAM EDECEK'

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan stok sıkıntısı devam edecek mi?

Hüsamettin Yalçın: Maalesef bu sıkıntı devam edecek. Çip krizi daha doğrusu çip üretimi sadece otomotiv sektörü için yapılmadığından, global bazda otomotiv için üretilen çip birçok sektöre dağıldığından ve otomotiv yeterli adette çip alamadığından çip krizi 2022’nin ilk yarısına kadar devam edecek. Tabii böylece 0 km araç piyasasında şu an yaşanan stok sıkıntısı devam edecek.

'FİRMALAR FERAGAT EDECEKLER'

Son dönemdeki çip krizinin otomotivdeki üretime etkisi ne kadar sürecek?

Hüsamettin Yalçın: Çip krizi maalesef 2022’nin ilk 6 ayına kadar devam edecek. Bu yüzden otomobil markaları elektronik çip devrelerinin yoğunlukla kullanıldığı araç özelliklerinden feragat ederek daha baz otomobiller üretmeye gidebilecekler.

'ÖTV DÜZENLEMESİ ARTIŞ SAĞLADI'

Yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası satışlar arttı mı?

Hüsamettin Yalçın: Ağustos 2021 dönemine baktığımızda gerçekleşen 58 bin adetlik satışa baktığımızda 47 bin adet gerçekleşen Temmuz ayına göre bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli sebebi tabii ki ÖTV matrahı sonucunda fiyatı düşen araçlar oldu. Ancak bu artışın Eylül ayında devam etmeyeceğini yaklaşık 45 bin-50 bin adet bandında bir araç satışı geleceğini öngörüyoruz.

2. ELDE FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Önümüzdeki dönemde sıfır ve 2. el otomobil piyasasında fiyatlar nasıl olacak? Piyasada bir düşüş olacak mı?

Hüsamettin Yalçın: Yıl sonuna kadar 2. el araç fiyatlarında herhangi bir düşüş olmayacak. Hatta aylık olarak ortalama yüzde 2 ila 3 artış bekliyoruz. 0 km de ise yaptığımız analizlerde global çip krizinin 2022 yılının ilk yarısına kadar devam edecek olmasından ve kurların 2021 yılının sonuna kadar artmasa bile bu yüksek seviyelerde olacağından, bundan sonraki dönemde ÖTV matrah dilimlerinde de şu an görünürde herhangi bir değişiklik görünmemesinden dolayı, 0 km araç fiyatlarının da bu yıl sonuna kadar yüzde 10 - 12 seviyesinde artacağını öngörüyoruz.