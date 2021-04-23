Sıfır komisyonlu uygulama esnafı memnun etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 2 bine yakın esnaf, tüketiciden ve esnaftan komisyon almayan e-ticaret uygulaması çatısı altında toplandı. Demo olarak kullanılan uygulama oldukça ilgi görürken, Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen, "Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle ilçe ve il düzeyinde uygulama yok. 1947 esnafımızın tamamı dahil oldu" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, değişen alıveriş alışkanlıklarını dikkate alarak ilçedeki esnafa yönelik önemli proje hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlçedeki manavdan restorana, hırdavattan markete 2 bine yakın işletme bu uygulamada tek çatı altında toplandı. Uygulamayı benzerlerinden ayıran en büyük özellik ise tüketiciden de esnaftan da komisyon alınmaması. Ayrıca bu uygulama yalnızca ilçede hizmet veren işletmeler ile tüketiciyi bir araya getirmeye yönelik hazırlandı.

KADINLARA VE ÖĞRENCİLERE AYRICALIK

Uygulamaya dahil olan işletmeler sipariş geldiği takdirde kendi kuryeleri aracılığıyla ürünleri adrese teslim ediyor. Şimdilik demo olarak hizmete sunulan, buna rağmen yoğun ilgi gören 'Konyaaltı Esnafım' uygulamasıyla ilgili bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilerleyen süreçte ilçedeki kadınlar ve öğrencilerin sisteme kurye olarak dahil edileceğini, bu kapsamda bir anlamda ilçe halkının ekonomisine de katkı sağlayacaklarını söyledi.

Çağın gereksinimi olduğu için bu projeyi hayata geçirdiklerinden söz eden Başkan Esen, "Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle ilçe ve il düzeyinde uygulama yok. 1947 esnafımızın tamamı dahil oldu. Bu sistemin farkı, insanlar yalnızca kendi ilçelerinden alışveriş yapabilecek. Tüketici ürüne hızlı ulaşacak, esnaf da komisyon ödemeyecek" dedi.

KOMİSYON OLMAMASI ESNAFI MUTLU ETTİ

İlçede kebap restoranı işleten Gökdeniz Küçükaslan, uygulamanın çok kolay kullanıldığını söyledi. Diğer uygulamalara göre daha basit olduğunu belirten Küçükaslan, "Başka uygulamalarla çalışıyoruz ama yüzde 12-15 gibi komisyonlar ödüyoruz. Bu uygulama sayesinde komisyonsuz alışveriş yapacağız" dedi.

Küçükaslan, işletme sahibi arkadaşlarının da komisyon alınmasından rahatsız olduğunu, Konyaaltı Esnafım uygulamasından memnun olduklarının söyledi.

Balık restoranı işleten Hakan Orak da komisyon oranlarından dert yandı. Orak, "Komisyon oranı yok, bu uygulama çok güzel bir çalışma oldu. Demo olmasına rağmen birkaç sipariş aldık. Hem tüketici hem de biz memnunuz" diye konuştu.