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Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Araba almak isteyenlere güzel haber

Araba almak isteyenlere güzel haber! Türkiye'de satış yapan markalardan kampanya ve indirim açıklaması geldi. Araba almak isteyen vatandaşlar 69.000 liraya kadar indirim ve 12 ay vade sıfır faizden yararlanıyor. İşte Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel, Peugeot, BMW, Citroen, Kia gibi birçok markanın araba kampanyaları...

Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Araba almak isteyenlere güzel haber
Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. İşte Türkiye'de satış yapan Fiat, Renault, Mercedes, Opel, Peugeot, BMW, Citroen ve Kia markaların kampanyalı fiyatları...
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