Sıfır bulamayan 2. el araç aldı!

2.el otomobil ilan platformu Arabam.com geçtiğimiz ağustos ayının ilan verilerinden yola çıkarak sonuçları paylaştı. 2012, 2017 ve 2015 yıllarına ait görece yaşı genç araçların ilan oranlarının artması bu görüşü destekliyor. Ayrıca ağustos ayında 50.000 TL - 100.000 TL ile 100.00 TL - 150.000 TL aralığındaki ilan oranları da artmış durumda.

En çok ilan verilen 10 marka



Ağustos ayında en çok ilan “otomobiller” için ve 50.000 – 100.000 TL ile 100.000 – 150.000 TL aralığındaki fiyatı daha makul sayılabilecek araçlar için verilmiş durumda.İlan sayılarında geçtiğimiz aylara göre artış gözleniyor. Verilen ilanların 20’sini Renault oluşturuyor. Renault markasını %18 ile Fiat izliyor. Fiat markasını da sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor. İlanlara model özelinde bakıldığında ağustos ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.



Motor hacmine göre dağılım



Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %53’ünü oluşturuyor. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.