Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu? Yeni ÖTV güncellemesi sonrası araç fiyatları…

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV indirimi ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin – 150 bin TL arasına yükseltildi. Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL aralığından 114 bin – 170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. Yeni ÖTV güncellemesi sonrası araç fiyatları…
SIFIR ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ OLDU MU?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeni düzenlemeye gidildi.
Çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi.
Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi bekleniyor. Bu güncelleme ile bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı doğdu. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.
İkinci el araç piyasasında da fiyatların aşağı çekilmesi bekleniyor.
FİYATI DÜŞEN MODELLER
Fiat Egea 1.4 Fire
Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira
Renault Megane Joy 1.3 TCe
Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira
Dacia Duster 1.5 dizel
Çıplak fiyatı: 142.655 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira
Yeni KDV: 38 bin 516 lira
Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
Çıplak fiyatı: 136.040 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
Yeni KDV: 36 bin 730 lira
Honda Civic 1.6 Elegance
Çıplak fiyatı: 147.175 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira
Yeni KDV: 39 bin 737 lira
KIA Sportage
Çıplak fiyatı: 137.900 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira
Yeni KDV: 37 bin 233 lira
Hyundai i10
Çıplak fiyatı: 91.723 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira
Yeni KDV: 23 bin 939 lira
Hyundai Elantra
Çıplak fiyatı: 108.947 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira
Yeni KDV: 29 bin 415 lira
Nissan Juke
Çıplak fiyatı: 137.382 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira
Yeni KDV: 37 bin 93 lira
Opel Astra HB
Çıplak fiyatı: 136.299 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira
Yeni KDV: 36 bin 800 lira
Seat Leon
Çıplak fiyatı: 108.757 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira
Yeni KDV: 29 bin 364 lira
Volkswagen Golf
Çıplak fiyatı: 136.158 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira
Yeni KDV: 36 bin 762 lira