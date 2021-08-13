Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu? Yeni ÖTV güncellemesi sonrası araç fiyatları…

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV indirimi ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin – 150 bin TL arasına yükseltildi. Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL aralığından 114 bin – 170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. Yeni ÖTV güncellemesi sonrası araç fiyatları…

SIFIR ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ OLDU MU?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeni düzenlemeye gidildi.

Çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi.

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi bekleniyor. Bu güncelleme ile bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı doğdu. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.

İkinci el araç piyasasında da fiyatların aşağı çekilmesi bekleniyor.

FİYATI DÜŞEN MODELLER

Fiat Egea 1.4 Fire

Çıplak fiyatı: 90.339 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira

Yeni KDV: 23 bin 578 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe

Çıplak fiyatı: 109.228 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

Yeni KDV: 29 bin lira

Dacia Duster 1.5 dizel

Çıplak fiyatı: 142.655 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira

Yeni KDV: 38 bin 516 lira

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

Çıplak fiyatı: 136.040 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira

Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Honda Civic 1.6 Elegance

Çıplak fiyatı: 147.175 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira

Yeni KDV: 39 bin 737 lira

KIA Sportage

Çıplak fiyatı: 137.900 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira

Yeni KDV: 37 bin 233 lira

Hyundai i10

Çıplak fiyatı: 91.723 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira

Yeni KDV: 23 bin 939 lira

Hyundai Elantra

Çıplak fiyatı: 108.947 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira

Yeni KDV: 29 bin 415 lira

Nissan Juke

Çıplak fiyatı: 137.382 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira

Yeni KDV: 37 bin 93 lira

Opel Astra HB

Çıplak fiyatı: 136.299 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira

Yeni KDV: 36 bin 800 lira

Seat Leon

Çıplak fiyatı: 108.757 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira

Yeni KDV: 29 bin 364 lira

Volkswagen Golf

Çıplak fiyatı: 136.158 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira

Yeni KDV: 36 bin 762 lira