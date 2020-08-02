Sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?

Corona virüsten etkilenen sektörlerin başında otomobil sektörü yer alıyordu. 2020 yılının üçüncü ayından itibaren corona virüs etkisiyle hayat durma noktasına gelmiş, otomobil piyasası tam anlamıyla büyük bir çöküş yaşamıştı. Corona virüste normalleşme adımlarının atılması ve alınan ekonomik önlemler pek çok sektöre de cansuyu oldu. Özellikle kamu bankalarının kredi faiz oranlarının düşürmesi otomobil sektörü de canlandırdı. Virüs nedeniyle izole olma isteği pek çok kişiyi araba almaya yöneltti. Uygun krediler ve ödeme koşulları sağlayan bankaların desteği ile otomobil sektörü 2 aydır altın günlerini yaşıyor. Bayilerde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız. Öyle ki, ikinci el otomobillerin satışında bile büyük artış yaşanıyor. Bankaların sunduğu kredi imkanlarından faydalanmak ve fırsatı kaçırmak istemeyenler de bayilerin sıfır araçlarını markajına aldı bile. Pek çok kişi Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Araç fiyat listesi belli oldu mu? ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte Sıfır araçlar ve ÖTV indirimi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ÖTV indiriminin 2020 Haziran ayında geleceği işaret edilmişti. Yılın ilk yarısından yapılacağı söylenen Özel Tüketim Vergisi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bazı sektörlerde KDV indirimine gitti. Tüketicinin beklentisi de ileriki günlerde ÖTV indiriminin geleceği yönünde.

Otomobil sektöründe yaşanan krizin daha erken sona ermesi ve yılın ilk dört ayında meydana gelen kayıpların karşılanabilmesi için son dönemlerde ÖTV indirimi daha yüksek sesle talep edilmeye başlandı. Devletin neredeyse tüm sektörlere özel imkanlar sağladığı bir dönemde otomotiv sektörü temsilcileri kendi seslerinin de duyulmasını istiyorlar.

Öte yandan devlet kademesinde otomobilde ÖTV indirimi konusunda çalışmaların yapıldığı ancak bunun Temmuz aylarında gerçekleşeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Yetkililer fabrikalar tam kapasite üretime başlamadan alınacak ÖTV indiriminin sektöre yarar değil zarar getireceği görüşünde birleştiler.

ENGELLİ BİREYLERİ İÇİN ÖTV İNDİRİMİ GELDİ

Engelli vatandaşlar için 2020 yılında ÖTV indirimi yapıldı. Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış sebebiyle 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildiği açıklandı.

SIFIR ARAÇLAR NE ZAMAN GELECEK?

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt yaptığı açıklamada, "Otomotivde talepleri ekim-kasım gibi karşılarız" diyerek sıfır araçlarla ilgili müjdeyi de verdi.

Bozkurt; "Firmalar, eylül-ekimden sonra korkulduğu gibi ikinci dalga olmazsa, fabrikalar üretimi durdurmazsa, eylül-ekimden sonra tam kapasiteye geçilirse, ekim-kasım gibi talebe yetişmeye başlarlar. Şu anki fotoğraf onu gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Bozkurt, özellikle son aylarda görülen yoğun araç talebine de değindi. Hazirandan itibaren yoğun bir araç talebi olduğunu dile getiren Bozkurt, "2018'den itibaren ertelenen bir talep vardı. Hem filo hem perakende pazarı çok düşmüştü. Araçlar belli bir yaşa geldi. Değişim zamanı geldi. Özellikle bireysel müşteriler toplu taşımadan ziyade bireysel araçlarını kullanmayı güvenli bulduğu için alım başladı." dedi.

Pandemi nedeniyle dünyada üretimin bir süre durduğunu ancak talebin devam ettiğini aktaran Bozkurt, "Bence pandemi sürecini Türkiye'de daha dikkatli yönettik. Bizde alınan önlemlerin bir çoğunu bizden çok sonra almış diğer ülkeler. Dolayısıyla Avrupa 'da vakalar hızla büyüdü. Böyle olunca Avrupa, hastalıkla daha fazla boğuşurken, araç alımı gibi bir eğilim yokken Türkiye'de talep başladı. Elde olanlar satıldı. Üretim yavaş yavaş başladı. Tam kapasite çalışamıyorlar. Vardiyalı çalışıyorlar. Sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyorlar. Bu nedenle de tam kapasiteli üretim yok. Yarım kapasite gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bu talep karşılanamıyor." diye konuştu.

Birikmiş birkaç senenin talebinin yanı sıra bu senenin talebi de eklenince müşterilerin 2-3 ay araç beklemek zorunda kaldığını belirten Bozkurt, "Bu durum çok uzun sürmez gibi hissediyorum. Eylül-ekimden sonra korkulduğu gibi ikinci dalga olmazsa, fabrikalar üretimi durdurmazsa, eylül-ekimden sonra tam kapasiteye geçilirse, ekim-kasım gibi talebe yetişmeye başlarlar. Şu anki fotoğraf onu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ARAÇ FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Ali Haydar Bozkurt, ikinci olarak ise sıfır araç fiyatlarının artışından da çok şikayet bulunduğunun farkında olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Otomobil sektöründe fiyatı belirleyen şey avro kurudur. Yeni araçlar, o günün kuru neyse o fiyattan geliyor. 2016 ve 2017 yılına baktığımızda, mesela Corolla modelinin liste satış fiyatı neyse o günkü avro kuruna bölerek baktık. Bu araç o zaman 23 bin avro civarındaydı. Yani 3 senelik fiyatlara bakıyorum, bu araç 23 bin avro civarında. Yani aslında baktığınız zaman yıllar bazında bu ürün avro bazında aynı kalmış, şimdi de aynı... Örnek vereyim; 2017 yılı mart ayında Corolla 1.6'nın kampanyalı indirimli liste fiyatı 23 bin 919 avro, yani o günkü kura bölüyorum 3,83'müş kur. Arabanın fiyatı 91 bin 750 liraymış. Bu arabanın birebir aynısı yıllar geçtiği için tabii bulunamıyor, araçlar değişiyor. Bu arabanın bugünkü fiyatı (birebir aynısı değil) 186 bin 950 TL. Kur, 8,16 TL. Avro bazında ise 22 bin 903 avro. Aracın 3,5 yıl içindeki seyrini söylüyorum. Hani diyorlar ya 'kur bu kadar artmadı ki araba niye arttı?'. Bu arabaya ilave ekipmanlar koydukça bize hep avro bazında da zam yapmış üretici. Buna rağmen bu aracın fiyatı avro bazında aynı seyrini korumuş. Bir sebep daha var. Araçların fiyatlarını kafamıza göre artıramayız. ÖTV bareminden dolayı biz fiyatları artıramayız. ÖTV baremleri var. 1 lira geçtiği anda araç bir üst ÖTV baremine geçiyor, bir bakıyorsunuz bu 1 lira yüzünden arabanın fiyatı birden 20 bin lira artıyor."