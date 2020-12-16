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Sıfır arabada büyük indirim! Son 15 gün, faizler de sıfırlandı...
Araba alacaklar için büyük fırsat. 15 gün kaldı. Büyük indirim yapıldı. Tek tek kampanyalar açıklandı. Sıfır otomobillerde birçok marka aralık ayına özel yeni fiyatlarını açıkladı. Yıl sonu indirimli araba fiyatlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar için sıfır faiz fırsatı sunulan modeller de var. İşte detaylar...
Sıfır araba almak isteyen herkesi ilgilendiren büyük fırsat. Birçok marka ve modelde 2020 model otomobillerin yıl sonu fiyatlarında 15 bin ila 35 bin TL arasında indirimin uygulandığı kampanyalarla B, C ve D segment otomobillerde Renault, Ford, Hyundai, Toyota, Nissan gibi dünya devleri var. İşte 2020 Aralık ayı için belirlenen 15 günlük sıfır araba fiyatları...