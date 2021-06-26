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Sıfır araba fiyatları cep yakıyor... Araba alacaklara kötü haber!
Sıfır araba almak isteyenlere kötü haber. Araba fiyatlarına zam geldi. 150 bin liraya sıfır araba kalmadı. Yine de araba firmaları kampanya ve indirimler ile vatandaşlara seçenekler sunmaya devam ediyor. İşte 2021 yılında en ucuz sıfır araba fiyatları...
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listeleri güncellendi. Buna göre listede 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Türkiye'de otomobil satışı yapan birçok marka her ay farklı farklı kampanyalar yapıyor. İşte son dakika haberinin detayları...