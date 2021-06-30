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Sıfır araba alacaklar dikkat! Resmen şikayet yağıyor, 'gizli' tehlike...
Genellikle ikinci el araçlarda yaşanan hasar durumu sıfır araçlara da sıçradı. Son günlerde konuyla ilgili çok fazla şikayet aldığını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Bayiden sıfır kilometre araç alan çok sayıda kişiden şikayet yağıyor. Mağdurlar sosyal medyada grup bile kurmuşlar." dedi.