Şifa kaynağı kuşburnu

Sinoplu vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerin başında yer alan kuşburnuna ilgi göstermeye başladı.

Kuşburnu marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketiliyor.