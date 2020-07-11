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Şifa bulmak için içi su dolu tünelden geçiyorlar

Şifa bulmak için içi su dolu tünelden geçiyorlar
Bursa'da bulunan ve içinden su akan tünelden geçenlerin şifa bulduğuna inanılıyor.
 
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