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Sierra Leone'de idam cezası kaldırıldı

AA |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 1:10 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 1:10

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, 20 yıldan fazla süredir yürürlükteki idam cezasının kaldırıldığı bildirildi.


Ulusal basından çıkan haberlere göre, Sierra Leone milletvekilleri,  idam cezasının kaldırılması için oy kullanması ardından Devlet Başkanı Julius  Maada Bio onayladı.
 
Bio, yaptığı yazılı açıklamada, idam cezasının insanlık dışı olduğunu  nitelendirerek, "Biz bir millet olarak, bugün acımasız bir geçmişin dehşetlerini  kovduk." ifadesini kullandı.
 
Devlet Başkanı Bio, bu yeni kararla Sierra Leone'nin yaşamın  kutsallığına olan inançlarını yeniden teyit ettiklerini belirtti.
 
1998'den bu yana hiçbir idam infazının yapılmadığı ülkede, ölüm  cezaları genellikle hafifletiliyordu.
 
Sierra Leone milletvekilleri 23 Temmuz'da büyük çoğunlukla idam  cezasının kaldırılması, gerekli durumlarda müebbet ya da en az 30 yıl hapis  cezasına hükmedilmesi kararı lehine oy kullanmıştı.
 
Adalet Bakan Yardımcısı Umaru Napoleon Koroma, daha önce ülkedeki  "vatandaşların temel haklarını korumak" için idam cezasının kaldırılması  kararının alındığını duyurmuştu.
 
 Eski İngiliz kolonisi, 7,5 milyon nüfusa sahip Sierra Leone, dünyanın  en fakir ülkelerinden biri olarak biliniyor.
 
Ülke, 1991-2002 yıllarında 120 bin kişinin hayatını kaybettiği iç  savaşla ve ardından 2014'ten 2016'ya kadar devam eden ebola salgınıyla  sarsılmıştı.
 

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Batı Afrika Sierra Leone idam
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