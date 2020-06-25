Şiddetli yağışların yerini sıcak ve nemli hava alıyor!

Türkiye'deki şiddetli yağışlar yerini nemli ve bunaltıcı bir hava bırakıyor. Uzmanlar özellikle İstanbul'da nemin çok yükseleceğine işaret ediyor.

Şiddetli yağışların yerini sıcak ve aşırı nemli havaya bırakacak. Önümüzdeki hafta itibariyle Marmara Bölgesi'nde ve Karadeniz 'de sıcaklıklar hayatı olumsuz etkileyecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Birkaç kentte görülmesi beklense de şiddetli yağışlar ülkeyi terk ediyor. Yağışlar bitiyor ancak bu kez de hafta sonundan itibaren sıcaklıklarla uğraşmaya başlayacağız'' dedi.

''İSTANBUL'UN EN KÖTÜ HAVA ŞARTI NEMDİR''

Özellikle İstanbul 'da nemin çok yükseleceğine işaret eden Dilek Çalışkan, İstanbul için en kötü hava şartının nem olduğunu söyledi. Marmara Bölgesi'nde denize yakın kesimlerde etkili olacak nemin rahatsız edeceğini belirten Çalışkan, ''İstanbul'da pazar gününden itibaren rüzgarlar çok sert esecek ama nem de fazla artacak. Bu nemli havanın hafta boyunca da devam etmesi bekleniyor'' dedi.

Sarıyer, Beykoz , Arnavutköy, Şile kısımlarını da uyararak ıkısımları ile Karadeniz Bölgesi'nde de nem artacak.

ÇAMAŞIR ASSANIZ KURUMAYACAK

Nemin olumsuzluğunu tarif eden Dilek Çalışkan, ''Nemli havalarda terinizin bir türlü kurumayacağı gibi, çamaşırlarınızı astığınızda günlerce kurumaz, fön çektirseniz tutmaz'' dedi. Ayrıca kalp krizi riskini artacağını ve astım hastalarını olumsuz etkileyeceğini de ekledi.Nemden Karadeniz'e kıyısı olan kesimler en çok etkilenen yerler olacak.

EGE VE AKDENİZ'DE SICAK ÇARPMASI TEHLİKESİ

Ege ve Akdeniz'de pazar gününden itibaren sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükseleceğini belirten Çalışkan, ''Salı, perşembe ve cuma günleri de 40 dereceye dayanacak. Bu yüzden de sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor'' dedi.