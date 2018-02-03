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Şiddetli rüzgar, hava trafiğini etkiledi

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 1:02 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 1:02

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanındaki seferlerde gecikmeler yaşandı.


Akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, İstanbul'daki hava  trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanına iniş yapacak bazı tarifeli uçaklar,  şiddetli rüzgar nedeniyle bir süre havada tur attı.
 
Bazı uçaklar ise havalimanına iniş yapamayarak, pisti pas geçti.
 
Hava trafiğindeki aksama nedeniyle seferlerde yaklaşık 1 saati bulan  gecikmeler meydana geldi. Havalimanında iniş ve kalkış yapacak uçaklar arasındaki  mesafe de önlem için artırıldı.
 
İniş için bekleyen uçaklar, Atatürk Havalimanındaki hava trafiğinde  zaman zaman yoğunluk oluşturdu.
 
  
 

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