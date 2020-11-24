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Şiddetle mücadelede 700 bini aşkın kişiye destek verildi

24 Kasım 2020 Salı - 11:25 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 11:25

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesiyle hizmet veren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) son 7 yılda 700 binden fazla kişiye destek sağladı.


AA muhabirinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası  Mücadele Günü dolayısıyla Bakanlığın çalışmalarından derlediği bilgilere göre,  kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocuklara sunulacak  destek hizmetlerinin "tek kapı" prensibiyle yürütülmesi amacıyla 2013'te kurulan  ŞÖNİM'ler, son yıllarda yapılan çalışmalarla 81 ilde yaygınlaştırıldı.
 
"Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle koordinasyon  hizmetlerinin yanı sıra mağdurlara sağlık, psikososyal ve hukuki alanda ihtiyaç  duydukları desteği sunan, aynı zamanda eğitim faaliyetleri bulunan ŞÖNİM'ler,  şiddete meyilli kişilere yönelik de öfke kontrolü tedavisi gibi hizmetleri  yürütüyor.
 
Bakanlığın verilerine göre, ŞÖNİM'ler aracılığıyla 2013'ten bugüne  kadar 595 bin 182'si kadın, 46 bin 831'i erkek ve 90 bin 41'i çocuk olmak üzere  toplam 732 bin 54 kişiye hizmet verildi.
 
Bu yıl itibarıyla 81 ŞÖNİM ve 353 Sosyal Hizmet Merkezi'nde (SHM)  "Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları" oluşturan Bakanlık, ŞÖNİM'lerin fiziksel,  yönetsel ve mesleki hizmet standartlarının belirlenmesine yönelik hazırlanan  Hizmet Standartları Rehberini gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaştıracak.
 
Şiddete tanık olan çocuklar için psikososyal destek projesi  başlayacak
 
Bakanlık şiddetle mücadelenin en önemli kuruluşlarından olan ve bugüne  kadar kadın ve çocukların bulunduğu 40 binden fazla mağdura barınma imkanı  sağlayan kadın konukevlerinin sunduğu hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik  çalışmaları da sürdürüyor.
 
Bu kapsamda, kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlar için 10 ilde  başlatılan İŞKUR'un "İş Kulübü" eğitimlerinin ülke genelinde tüm kadın  konukevlerinde hayata geçirilmesi sağlanacak.
 
Bakanlık, ayrıca gelecek yıl "Kadın Konukevlerinde Anneleri ile  Birlikte Kalan Şiddet Mağduru ve Şiddete Tanıklık Etmiş Çocuklara Yönelik  Hizmetlerin Standardizasyonu Projesi"ni başlatmayı planlıyor. Bu proje kapsamında  anneleriyle kadın konukevlerinde bulunan çocuklar için yeni psikososyal destek  uygulamaları devreye alınacak.
 
"Alo 183"te şiddetle mücadele çağrılarına öncelik veriliyor
 
Bakanlığın "Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek  Hattı" kurulduğu günden bu yana milyonlarca çağrıya yanıt verdi.
 
Salgın döneminde "WhatsApp İhbar Hattı" aracılığıyla da vatandaşlara  hizmet sunmaya başlayan Alo 183 hattında şiddetle mücadele kapsamında gelen  çağrılara öncelik veriliyor.
 
Şiddetle mücadele ve müdahalede mağdura ulaşma süresi kısaldı
 
Öte yandan şiddetle mücadelede, kurumlar arası iş birliği ve  politikaların daha fazla geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışma sonucunda,  Adalet Bakanlığ ve İçişleri Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu haziran ayında  tamamlandı. Böylelikle şiddetle mücadele ve müdahalede mağdura ulaşma süresinin  kısaltılması sağlandı.
 
Ayrıca, şiddet mağdurlarının etkin korunmasını sağlamak üzere  sürdürülen teknik yöntemlerle takip uygulaması kapsamında şiddet uygulayan ve  yüksek can güvenliği riski olan şiddet mağdurlarının birlikte takip edildiği  elektronik kelepçe kullanılan illerinin sayısı da 15'e çıkarıldı.

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