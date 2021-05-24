Sicil affı borç yapılandırma nedir? Sicil affı borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, hangi borçları kapsayacak?

Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. AK Parti milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemler ve sağlanan desteklerin yanı sıra bazı düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor. Düzenleme kapsamında işletmelerin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri ertelenerek, vergi oranlarında belli şartlar yerine getirirse cezada indirime gidiliyor. Sicil affı da yasa kapsamında ele alınıyor. Peki, Sicil affı borç yapılandırma nedir? Sicil affı borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren yapılandırma kanununun üzerinden henüz 6 ay geçmeden devlete olan borçlar için ikinci bir yapılandırma kanunu teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla kişi ve kuruluşların, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ve çok sayıda kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara olan kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitler halinde ödeme imkanından yararlanamayan vatandaşlara borçlarını yeniden ödeyebilme imkanı veriliyor. Ayrıca düzenleme ile esnafa geçici, 'sicil affı' geliyor. Bu kapsamda; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılması amaçlanıyor. Sicil affı borç yapılandırma detayları…

Sicil affı borç yapılandırma nedir?

Borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile sicil affını içeren 15 maddelik torba yasa Meclis’e sunuldu. Kanun teklifinde borç yapılandırmasının yanı sıra, matrah ve vergi artırımı, kasa ortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.

Sicil affı borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Yasa teklifi Meclis’te görüşülürken yasanın kabul görmesi halinde başvuru detayları paylaşılacak.

Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre alacakların işlenmiş olan gecikme faizleri silinecek onun yerine YI-UFE katsayısıyla faiz hesaplanacak ve borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda bir ödemeli seçecek sunulacak. İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak.

Sicil affı hakkında kanuna geçici bir madde eklenecek

Sicil affına ilişkin 2009 yılında çıkartılan karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında kanuna geçici bir madde eklenecek. Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve cezalarına ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan veya bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çek, kredi kartı ve diğer borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nde tutulan kayıtları, borçların 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamen ödenmesi ya da yapılandırılması halinde silinecek. Bankaların bu kişilere kredi kullandırması suç teşkil etmeyecek.