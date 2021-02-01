Sıcak ve soğuk bir arada! İlginç görüntü...

Sivas'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan 'Altınkale', kış ayında sıcak ve soğuğu bir arada barındırma özelliği ile dikkat çekiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede, 40 derece sıcaklığındaki su travertenlere yayılıyor. Soğuk havada sıcak suyun çıkardığı buhar ise ilginç bir manzara oluşturuyor.

Sivas Valiliği'nce, kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan 'Altınkale' projesi her mevsim güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle 'Altınkale' adını alan bölge Sivas 'ta turizme ayrı bir boyut kazandırdı. 'Altınkale', kışla birlikte farklı bir özelliğe kavuştu. Kar birikintisinin bir kısmı travertenleri kapatırken açıkta kalan diğer kısımlarla birlikte alanda sarı ve beyaz bir görüntü oluştu.

Sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte oluşan masalsı güzellik ilgi çekti. Altınkale'de termal kaynaktan çıkan su travertenlere yayılırken, aşağı kısımlara indikçe soğuyarak buz tutuyor. Bir yanda kar, diğer yanda ise 40 derecelik sıcak suyun olduğu Altınkale, kısıtlama günlerinde de az da olsa ziyaretçi çekiyor.

'SİVAS İÇİN ÇOK İYİ BİR DEĞER'

Altınkale'yi ziyarete gelen Servet Baş (38), "Altınkale çermiğimize yakışmış. Pamukkale'nin ikizi gibi. Hatta Pamukkale den daha güzel olmuş diyebilirim. Sivas'a güzel bir değer katmış. Kendimizi bildik bileli Sıcak Çermik Kaplıcası'na geliriz. Bu yapılan projeyle daha da güzel bir olmuş" dedi.

Harun Aydın (40) ise, "Yıllardır Sivas'ta yaşıyorum. Yapılan projenin Sivas için çok iyi bir değer olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli bir yer olmuş. Pamukkale'nin ikizi gibi. Kaplıcalardan çıkan suyun bu şekilde kullanılıyor olması sevindirici. Şehre renk kattığını düşünüyorum" diye konuştu.

Engin Tırnakçı (39) da , "Tüm Sivaslılar burayı bilir. Çocukluğumuzda buralarda çadırlar kurulurdu. Şimdilerde daha güzel çalışmaların, yeniliklerin yapılması memleketimiz için çok güzel bir şey. Daha Pamukkale'ye gittim burası da onun ikizi gibi diyebilirim. Kim memleketimiz için çalışıyorsa Allah onlardan razı olsun diyorum. Böyle şeyleri görmekte bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.